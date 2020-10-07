去台積電只能「輪班到死」？同業點破盲點

台積電的名聲、薪資與前途，都讓許多理工學生趨之若鶩，將進入台積電設定為人生規劃，但有員工表示，進去台積電後就是無止盡的輪班地獄，生活毫無彈性可言，實在無法理解台積電吸引力在哪，對此有網友狠狠打臉，表示「程度到哪裡，看到台積電的上班文化就到哪裡」，引發鄉民熱議。

網友在PTT「Tech_Job」版PO文表示，理工科都嚮往去台積電工作，但自己看來感覺也只是FAB製造業，學的也只侷限在晶圓生產技術，無法當成日後「SOHO族」的一技之長，且工時長，毫無彈性，生活完全被綁死，連想趁空檔看盤下單都無法，只能「待一天賺一天」，實在無法理解為何這麼多人嚮往台積電。

對此鄉民紛紛留言：「因為你爬不到上面啊，你爬上去後，文內抱怨的都辦得到」、「32職等年薪都比很多公司經理還高了，不缺錢的人當然不用勉強自己待下去」、「要soho你還來gg不是緣木求魚嗎？」、「不就是薪水最吸引人嗎」、「想當soho族你進錯行業，去重考律師、會計師吧」。

其中更有人回文，表示「程度到哪裡，看到台積電的上班文化就到哪裡」，如果看到的台積電都是輪班到死，就代表自己也只能找到這種工作，他舉例，自己3周前遇到台積電工程師跟主管，下午5點半就接到電話，準備接小孩吃飯去。引發鄉民分兩派論戰，有人贊成直說「這就是事實」，但也有人反駁，指出「非產線的爽都是產線三寶拼命換來的」、「不論新舊廠，自己去數5點半離開的車子有幾台」、「5點半下班根本少數中的少數吧，能7點下班就不錯了」。

文章來源：[討論] 在TSMC上班好處是甚麼

文章來源：Re: [討論] 在TSMC上班好處是甚麼

（中時新聞網 林毅）

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