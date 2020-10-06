宏達電9月營收8.17億元 衝近一年高點

宏達電（2498）在手機新品開始出貨、旗下VR虛擬裝置事業HTC VIVE近期亦有多項合作專案下，拉抬9月營收有達89％以上的月增長，站上近一年來單月營收高點。

宏達電首款5G智慧手機新品HTC U20 5G，自8月下旬起陸續出貨後，為其營收挹注部分動能，推升9月營收月增89.12％、達8.17億元，為2019年10月以來新高，但仍較去年同期減少25.92％。

累計宏達電第三季營收為15.33億元，較第二季增長14.14％、惟較去年同期衰退37.43％。至於今年1到9月累計營收則為42.06億元，較去年同期減少48.71％。

除了手機新品的上市可望持續為第四季的出貨動能加溫，宏達電旗下HTC VIVE業務近期也屢屢拿下新合作專案。其中，在耕耘許久的醫療應用領域上，由美國加州醫療設備商Penumbra主導研發的REAL復健系統，即透過導入VIVE FOCUS一體機頭戴顯示器，針對中風和其他神經血管性疾病患者的臨床復健需求帶來突破性成果。

近期在正式取得美國品藥品監督管理局（FDA）的認證後，該REAL虛擬實境復健系統目前已被美國紐澤西州重要醫療暨醫學研究機構Cooper University Health Care FirstHospital所採用。後續在擴展推向更多醫療院所、醫學中心後，亦可望為宏達電的VR業務帶來正面效益。

此外，在娛樂應用領域方面，VIVELAND也接連引進如美國知名VR遊戲商Ubisoft所開發設計的《波斯王子：時之刃》等大型密室逃脫遊戲，並取得由ARVI所開發設計《噬魂之夜》（House of Fear VR）及《搶救阿斯加德》（Signal Lost）等密室逃脫遊戲亞洲獨家代理權，預期在台灣及其它亞洲地區的VIVELAND遊樂場域導入後，亦將有助挹注宏達電營收表現。