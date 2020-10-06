高啟全退休享天倫 投資祿億半導體

南亞科前總經理高啟全今天表示，過去5年為紫光集團規劃記憶體事業，回到台灣盼有更多時間享受天倫之樂，未來將從事投資事業，祿億半導體是投資項目之一，他是投資者，由辛耘主導。

高啟全5年前轉戰中國紫光集團，震撼半導體業界，今年10月1日約滿自紫光集團退休，依然引起業界高度關注，他今天出面說明退休後的規劃。

高啟全說，當初與中國紫光集團是簽5年的合約，5年時間剛好，可以了解他們做事及政府運作型態，今年9月30日合約到期，10月1日退休。

中國大陸半導體產業過去5年投資浮濫，高啟全表示，在他的堅持下，紫光集團旗下長江存儲建立自有技術及專利，是少數技術獨立、能夠繼續往前走的半導體廠，是中國大陸半導體產業一大亮點。

高啟全說，長江存儲的Xtacking關鍵技術及專利，是中國大陸工程師提出，目前技術已獲市場認可，並展開擴產計畫，預計2年後月產能將自現有的10萬片，擴增至20萬片規模。

高啟全表示，在紫光集團的5年時間，主要是為紫光集團規劃記憶體事業。在他的經驗，並堅持還沒有把握之前不能蓋廠，讓紫光集團少虧了不少錢，有一定的功勞。

高啟全退休前負責紫光集團動態隨機存取記憶體（DRAM）業務，他說，未來紫光集團DRAM業務將由前爾必達（Elpida）執行長坂本幸雄負責。

如今自紫光退休，回到故鄉台灣，高啟全表示，他要享受天倫之樂，希望能多點時間到美國看6個孫子。此外，他會從事投資，中國大陸湖北再生晶圓廠祿億半導體是他投資的項目之一，他是投資者，由辛耘主導。

高啟全說，中國大陸對再生晶圓需求熱絡，過去主要是送來台灣處理後再運回中國，就近生產將可省下龐大運費成本，且再生晶圓是獲准赴中國大陸投資的項目。祿億半導體資金都是來自民間企業，董事都是台灣人。

高啟全表示，未來不會做企業執行長，也不會從事與紫光競爭的DRAM與動態隨機存取記憶體（NAND Flash）領域，不過，會擔任一些公司董事及顧問，他已擔任緯穎獨立董事，希望以過去豐富的兩岸產業經驗開創商機。

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