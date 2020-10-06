想便宜入手？盤點i12 mini被犧牲的5大規格

自前陣子傳出蘋果（Apple）iPhone 12 系列入門款可能名稱將是 iPhone 12 mini 之後（螢幕5.4吋的款式），這一款機種就成為了媒體的討論與關注焦點。外媒在新機發表會之前預測了5個iPhone 12 mini相較其他款式可能「縮水」的規格，提供果粉率先衡量參考，讓你挑出最適合自己的那一支iPhone 12！

一、螢幕

預計iPhone 12 mini將會採用由三星製造的AMOLED螢幕，採用了Y-OCTA整合觸控的技術（YOUM On-Cell觸控AMOLED），相對於LCD螢幕，色彩顯示更豐富也能呈現更真實的黑色色彩。不過根據相關傳聞，iPhone 12 Pro 以及iPhone 12 Pro Max的螢幕色彩更鮮豔、更逼真，且可呈現更豐富的顏色等級，並且隸屬於XDR等級；且最高階的款式有一些機會支援120Hz螢幕更新率（iPhone 12 mini可能維持在60Hz）。

二、光學雷達掃瞄儀

蘋果在今年3月份發表的最新iPad Pro當中，首度在主相機加入光學雷達掃瞄儀（LiDAR Scanner），可以從反射光線測量最遠5公尺內的周圍物體的距離。據傳iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max也將搭載LiDAR掃描儀，但是機型更小、並非Pro系列的iPhone 12，也就是iPhone 12 mini 以及iPhone 12預計都不具備LiDAR掃描儀。

三、相機沒有長焦鏡頭

在iPhone 11系列中，iPhone 11以及iPhone 11 Pro系列的主相機規格，就在於後者是三攝系統，並且獨具長焦鏡頭（還有廣角與超廣角鏡頭）。預計類似的配置也會沿用在iPhone 12系列之中，iPhone 12 mini預計採用廣角與超廣角鏡頭的組合，有消息指出iPhone 12 Pro Max將會擁有更先進的影像穩定技術，能在超廣角鏡頭實現影像穩定功能，這一點iPhone 12 mini可能無法支援。但是iPhone 12 mini有機會採用新型的鏡頭陣列跟更新過的Smart HDR，在低光源環境下展現更好的拍攝性能。

四、電池容量

作為機身最小的iPhone 12系列新機，螢幕僅5.4吋在先天上就限制了iPhone 12 mini可搭載的電池容量。根據相關認證機構的資料，iPhone 12 mini的電池可能是 2227mAh，對比6.7吋iPhone 12 Pro Max的3687mAh來說，相對小了不少。雖然iOS的調教、採用A14 Bionic以及OLED螢幕，都有望對功耗能帶來正面幫助，但是天生就比較小的電池，肯定會更常需要充電、也會更快耗損電池壽命。

五、5G

由於mmWave毫米波 5G在全球各地的發展相對緩慢，據了解iPhone 12 mini可能僅支援Sub-6GHz頻段的5G。後者相對前者來說，網路速度較慢，但是技術相對更為普及。

儘管如此，iPhone 12 mini仍預計採用OLED螢幕、有A14 Bionic晶片加持，還有復刻經典iPhone 4的外型，仍舊是魅力十足。此外，雖然iPhone 12 mini相對於其他iPhone 12系列來說，相對更小可能是缺點，卻也讓它具備其他機種不具備的輕巧外型，以及最親民的入手價格，預計將會吸引一票喜愛小手機、單手用手機的用戶入手。

文章來源：MacRumors

（中時 黃慧雯）

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