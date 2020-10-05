蘋果證實iOS 14藏七大漏洞 解決方法很強硬

你已為iPhone升級iOS 14、為你的Apple Watch升級 watchOS 7了嗎？或許也是網路上那一大群因為設備升級變得超耗電的悽慘網民，你並不孤單。蘋果在官網上公布了因為升級iOS 14、watchOS 7可能導致的7大問題，並且提供了解決方案。但是很可能解決方法並不會讓大多數使用者感到開心。

蘋果更新官網指出，目前已經升級到iOS 14、watchOS 7的用戶，可能會遭遇以下7種情況：（1）在Apple Watch健身應用中曾經啟用過GPS來記錄鍛鍊過程的GPS 路線圖遺失；（2）活動紀錄、心率等跟健康相關的 App可能無法在Apple Watch啟用或是載入過往數據；（3）健身或是健康App無法在iPhone中啟用或是載入數據；（4）健康或是健身App在iPhone中呈現的數據存儲量不正確；（5）Apple Watch中「活動紀錄」App的數據儲存容量不正確；（6）iPhone的健康App中缺少來自 Apple Watch所收集的環境音量資料；（7）Apple Watch或是iPhone更為耗電。

蘋果指出，如果你碰到上述7種情況中的2種，就建議你執行以下修復程序。主要包含幾大程序，第一是將 Apple Watch以及iPhone之間解除配對。第二，確認 iCloud設定並且進行備份；第三，將iPhone中所有的資料與設定重置，也就是清除所有內容和設定的意思；第四，透過iCloud備份將Apple Watch以及iPhone當中的資料恢復。

好消息是你不需要等候蘋果推出全新的iOS 14 以及 watchOS 7更新程序，就可以讓手機跟手錶恢復正常，但壞消息是你必須清除iPhone跟Apple Watch上的所有資料跟設定。這是不是令人很崩潰？（科技 黃慧雯）

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