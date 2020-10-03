可成售陸廠 5日股臨會拍板

金屬機殼大廠可成周一（5日）召開股東臨時會，通過出售大陸泰州廠予陸資藍思玻璃，估將影響可成2021年營收約40％，交易金額估達14.27億美元，約當新台幣420億元。處分利益將依實際狀況另行公告。

值得注意的是，短短一個月之內，金屬機殼廠鎧勝-KY、可成，不是被母公司收購私有化，就是將大陸廠出售給陸資，市場解讀，在中美貿易戰下，蘋果衡量以兩套供應鏈應對變局，大陸市場轉由陸資供應鏈接手，大陸以外市場還是以台商供應鏈為主。

可成強調，是在維護股東最大利益的前提下做這個交易，未來會做策略轉型，可成的強項在材料科學、精密製造、表面處理，未來將重整機殼資源，朝向醫療、汽車產業、精密製造等方向發展。

隨著金屬機殼廠出現新的變局，鎧勝-KY股價因母公司收購價達87.5元，成為股價保護傘，股價表現相對有撐；可成則因2021年營收表現難以估計，在股東臨時會召開之前，外資持股水位降至50％以下，僅在長假之前，回補1,000多張持股。

然而外資也在長假前出具報告，認為可成股價過去三個月已經大跌25％，股價已經反映退出iPhone事業的負面因素，推估2021年獲利衰退幅度將小於營收衰退幅度，出售事業完成後，每股淨值將超過170元，有利於提高未來三～五年的股利發放，對可成明年度的展望不似先前悲觀。