美中競爭促iPhone供應鏈轉移 台廠受挑戰

美中貿易戰升級科技戰，加速iPhone供應鏈轉移，儘管台廠在晶圓代工、相機鏡頭鏡片、機殼等仍具優勢，不過正面臨中國廠商多領域的激烈挑戰。

美中貿易戰加劇升級為科技戰，資策會產業情報研究所（MIC）指出，在此趨勢下蘋果（Apple）布局iPhone兩套供應鏈已成形，蘋果扶持中國大陸供應鏈，尋求iPhone更低的製造成本，也安撫中國大陸，避免可能的報復制裁。

整體觀察，台廠在晶圓代工、壓力感測、相機鏡頭鏡片、機殼和印刷電路板等仍具優勢，但在保護玻璃、3D感測接收器、相機鏡頭模組、聲學元件、電池模組、機殼、組裝代工領域，正面臨中國廠商的激烈挑戰。

觀察新iPhone 12處理器供應鏈，MIC資深產業顧問兼主任張奇分析，中國大陸廠商仍難以跨入晶圓代工供應，台積電仍獨占鰲頭。

美系外資法人分析，iPhone 12採用的A14處理器，全數由台積電代工製造，今年iPhone占台積電整體業績比重約17%到18%區間。

此外，壓力感測元件，台系GIS-KY和TPK-KY仍具優勢；穩懋仍主導供應iPhone所需垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）元件；大立光和玉晶光分食相機鏡頭鏡片；鴻準在機殼和邊框仍遙遙領先。台廠在印刷電路板和軟性電路板仍有供應主導地位。

不過中國藍思科技和伯恩光學兩家公司，仍牢牢掌握iPhone保護玻璃供應。法人預估在新iPhone 12領域，兩者供應比重分別是50%到60%、以及40%到50%，預估iPhone占藍思整體業績比重達45%。

此外張奇指出，中國大陸廠商歐菲光已經站穩iPhone的3D感測接收器和相機鏡頭模組供應地位，在3D感測接收器領域與鴻海和轉投資的夏普（Sharp）形成競爭關係。

外資法人預期，歐菲光在新iPhone 12前置相機鏡頭模組供應比重達50%，超越高偉電子Cowell的3成，以及超越鴻海與夏普的2成；歐菲光在3D感測接收器供應比重也到20%到30%，預估今年iPhone占歐菲光整體業績比重約15%到20%。

在觸覺回饋應用，法人分析立訊精密可能切入iPhone 12供應鏈，提供4款新機震動觸覺產品，供應占比大約30%到35%，此外瑞聲科技也切入新iPhone震動觸覺產品供應鏈，供應占比約45%到50%。

法人預估今年iPhone占立訊精密業績比重約24%到25%，占瑞聲科技業績比重達45%。

在聲學元件，台廠美律正面臨瑞聲科技和歌爾聲學的激烈競爭。外資法人指出，美律、瑞聲和歌爾已經在iPhone聲學元件形成三分天下的局面，預估美律在新iPhone 12聲學元件的供應比重約35%到40%，瑞聲占比約30%到35%，歌爾占比約25%到35%。

先前2016年立訊已買下美律蘇州廠，今年也與美律合資在越南設廠，市場解讀這是立訊展示擴大聲學元件布局的企圖心。

在電池模組領域，台廠新普也面對德賽電池和欣旺達激烈挑戰，法人預估三者可望續切入新iPhone 12供應鏈，不過在高階6.1吋OLED版iPhone和6.7吋OLED版iPhone，德賽電池和欣旺達兩者的供應比重分別估達100%和80%，新普在高階6.7吋版供應比重估僅20%。

在機殼領域，美系外資指出，鴻準主要對手可成在8月宣布出售iPhone機殼泰州廠給藍思科技，預期藍思科技將在2021年成為iPhone鋁合金機殼主要供應商；此外立訊買下緯創iPhone組裝廠後，也可能積極投資金屬機殼來提高垂直整合能力。

在組裝代工領域，7月中旬緯創宣布出售在中國虧損的iPhone組裝昆山廠給立訊精密，之後緯創公告將取得立訊0.81%股權，和碩也加碼投資立訊、累計持股0.57%，牽動iPhone組裝版圖重整。

張奇表示，初期立訊主要組裝代工低階iPhone機種，專攻中國大陸市場，為搶攻中國以外市場，蘋果特意扶持立訊前進越南，若符合組裝代工資格，立訊可能直接供應東南亞市場，不排除侵蝕台廠代工市占。

外資法人預期到2021年，立訊精密占iPhone整體組裝代工比重約10%，鴻海占比約55%，和碩占比約30%，緯創占比約5%；鴻海大約有10%的iPhone組裝代工比重，將轉移到立訊精密。

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