台積電狂砸百億獵地後 老謝曝台南變了

台積電近期連續4筆獵地行動，累計共砸了百億元購廠；財信傳媒董事長謝金河表示，台積電把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地，南科也因為有台積電，台南的發展有了重心。老謝這次到台南，剛好跟運將聊天，對方說他每天來高鐵台南站和南科園區排班載客，感覺台南最近經濟狀況顯著好轉，直言「台積電對台南的影響真的很大。」

台積電先進製程領先全球，5奈米、7奈米接單滿載，完全不受華為禁令影響。

今年5月，台積電先斥資6.6億元向半導體傳載供應商家登精密購買南科廠房； 8月12日以36.5億元買下偏光板廠力特南科廠；8月20日又以8.6億元向太陽能廠益通購買下南科廠房與附屬設施；24日再狂砸48.4億元買下面板廠彩晶購買南科廠房。台積電接連4次在南科附近大舉購廠，累計投入上百億元。

謝金河在臉書發文指出，台積電7奈米、5奈米產能已幾乎全被包下，進入3奈米、2奈米似乎加緊腳步，從這個跡象來看，台積電已把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地，南科也因為有台積電，台南的發展有了重心，再加上微影設備大廠艾司摩爾（ASML）也進駐台南，這個半導體產業聚落撑起大台南經濟新動能。

他提到，很多台積電員工在台南購屋，帶動永康、新市、善化、仁德、歸仁等二線城市房地產出現明顯漲勢，也許有助於政府大力推動大南方計畫，平衡南北產業的落差，這是個好的開始

謝金河說，他近期走訪台南，剛好遇到一位熟識的小黃運將，兩人像失散多年的老友，打開話匣子聊不停，談到台南最近經濟狀況顯著好轉，運將說，現在高鐵台南站下車的客人愈來愈多，他每天都來排班，載客人到南科，跳表要600多元，他們車隊收550元，到台積電18廠，路程稍遠，一趟收600元。有時候，下午他會去南科園區排班，等待洽公返回高鐵站的客人，他說台積電對台南的影響真的很大。

（中時新聞網 吳美觀）

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