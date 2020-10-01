高啟全約滿離開紫光集團 不排除自立門戶

被市場譽為台灣DRAM教父的紫光集團全球執行副總裁高啟全，在五年合約期滿後，於10月1日正式離開紫光集團。高啟全對外表示階段性任務完成且要做自己的事。業界指出，高啟全要等紫光集團正式對外發布消息後，才想說明他的下一步計畫，在台灣繼續做半導體相關事業可能性高，且不排除自立門戶。

高啟全被譽為台灣DRAM教父，曾任英特爾、台積電6吋廠廠長、參與創立旺宏。高啟全於1995年獲延攬擔任南亞科執行副總經理，一路帶領南亞科、華亞科與國際大廠合作。

高啟全在台灣DRAM產業歷練超過30年，但在完成華亞科出售給美光的大案子後，於2015年10月由華亞科董事長位子退休，之後轉戰中國紫光集團，曾引起產業震撼。高啟全原來希望到中國紫光集團任職，可以能結合兩岸優勢，打造記憶體聯合陣線，同時整合全球記憶體版圖。

高啟全為紫光集團完成在NAND Flash的整合，長江存儲已完成3D NAND技術藍圖及產能布建。高啟全在去年8月底將武漢新芯總經理暨執行長一職，交棒給前聯電執行長、現同為紫光全球執行副總經理的孫世偉手中，高啟全轉而擔任紫光DRAM事業群執行長。

不過，隨著美中貿易戰開打，高啟全雖然已接手紫光集團的DRAM事業，但DRAM要自主研發需要很長的時間，紫光的DRAM布局才剛起步，高啟全便已離開。

延伸閱讀

DRAM教父高啟全 入列緯穎獨董

陸晶片業驚爆通天騙局 老謝曝蔣爸被騙內幕