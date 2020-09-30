大尺寸面板 Q3出貨估季增3％

隨著新冠疫情點燃在家辦公和遠距教育的趨勢，2020年第二季IT應用面板需求激增。由於IT顯示面板需求持續強勁，加上品牌商及零售商對電視市場展望較佳，市調單位Omdia預估第三季大尺寸面板出貨量將季增3％，相比去年同期則成長13％。



由於新冠疫情大流行，先前預估第二季大尺寸面板出貨量可能下滑，然而結果卻超出預期。第二季大尺寸面板出貨量達2.196億片，創下歷史新高，相比前一季成長26％，年成長率17％，較之前Omdia預測的1.96億片、高出12％，主要來自IT面板的成長。



Omdia首席分析師蘇冠錦表示，平板電腦、筆電和顯示器等IT面板出貨強勁，引領第二季大尺寸面板出貨增長。2020年第二季平板電腦面板出貨量季增54％，筆電面板季增46％，顯示器面板出貨季增30％。由於新冠疫情的流行，在家上班和遠距教學推動IT產品的需求激增。反觀液晶電視，因為各國封鎖政策和終端市場需求的擔憂下，減少了面板採購和整機的生產，因此第二季電視面板出貨量僅較第一季增長1％，相比去年同期減少8％，而這也造成第二季電視面板價格的下滑。



Omdia預計，第三季大尺寸面板出貨量將達到2.265億片，相比前一季成長3％，相比去年同期則將成長13％。蘇冠錦表示，IT面板需求持續強勁，而電視面板需求在第三季相比前一季大幅成長7％。電視供應鏈庫存偏低，電視品牌和零售商在年終購物旺季前備貨力道強勁，這也帶動第三季電視面板價格上漲。



從面板供應商來看，第二季京東方持續保持大尺寸面板出貨量的領先地位。京東方大尺寸面板出貨量市占率達28.2％，其次是群創的15.3％、LGD市占率約13.8％。京東方是唯一出貨量市占率超過20％的面板廠，另一家中國面板廠華星光電也正在崛起，尤其是在出貨面積上。華星光電在大尺寸面板出貨量中排名第六，但是在第二季以13.2％的出貨面積市占率排名第二位，僅次於京東方的21.3％，這主要是由於華星光電第二季電視面板出貨面積拉高、市占率達到16.9％，排名第二，僅次於京東方的19.2％。