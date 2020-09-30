i12系列儲存容量提前曝光 估10月率先開賣

在9月中旬的蘋果（Apple）發表會中，沒有見到iPhone 12系列的真面目，讓你略感失望嗎？或許再過不久，你的願望就要實現啦！根據最新爆料，iPhone 12系列中的入門款式，或許將在10月份率先出貨，滿足期待新機的全球果粉們。

雖然未能準確預測蘋果秋季發表會的時間點，不過爆料達人 Jon Prosser（@jon_prosser） 近期仍舊是相當活躍。根據他的最新分享，他指出蘋果iPhone 12系列中，5.4吋螢幕的iPhone 12 mini以及6.1吋螢幕的iPhone 12，都將在10月5日送達經銷商處。想必其目的就是為了讓消費者可以在上市日期一到，就能夠在第一時間購買得到。

他額外指出，iPhone 12 mini以及iPhone 12儲存容量將會提供64GB、128GB、256GB的選擇。這一點跟2019年的iPhone 11相同。他連帶指出，對於近期傳出5.4吋螢幕的款式將會命名為「iPhone 12 mini」格外有信心，認為100%蘋果會採用這個名稱。此外，他則是指出iPhone 12 Pro系列預計最低容量則是從128GB起跳，並非是64GB，跟iPhone 12 mini以及iPhone 12有明顯的區隔。

從他的爆料可以推測，或許已暗示iPhone 12 Pro系列的上市時間並非落在10月中旬，而只會更晚，印證了先前不少分析師指出iPhone 12全系列會分批開賣的預測。如果Jon Prosser的預測成真，那麼將會重演2017年的戲碼。當年蘋果在9月率先開賣iPhone 8系列，但是iPhone X等到11月初才開賣，高階款式開賣時間比入門款式更晚，讓不少消費者在iPhone 8上市之際仍處於觀望狀態。

然而先前包含《電子時報》（Digitimes）、摩根大通(JPMorgan)都是預測蘋果先讓2款6.1吋螢幕的新機上市，也就名稱應是iPhone 12以及iPhone 12 Pro的機種。這一點倒是跟 Jon Prosser的看法不同。究竟是供應鏈方面以及市場分析師的看法準確，還是爆料達人掌握的消息來源更加神準，相信時間將會證明一切。

目前市場大多預測蘋果有機會在9月底公布10月舉辦發表會的消息，在即將邁入中秋連假，也就是跨入10月份之際，果粉們會不會如預期般收到來自蘋果的中秋賀禮，很快就將揭曉答案。

（中時電子報 黃慧雯）

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