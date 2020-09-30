4G資費太便宜 5G推動挑戰大

台灣之星總經理賴弦五29日表示，在4G資費無法提高的情況下，目前要用相較4G高的資費來推動5G用戶成長，確實碰到消費者不埋單的窘境，他預期台灣整體電信營收將持續下滑至2021年。

賴弦五建議電信三雄先帶頭降低4G手機補貼、以及拉高4G資費，新進業者跟著在後面跟進，大家一起努力，才有機會拉動5G成長力道。

不過他也坦言，目前看起來5G用戶成長的時程，恐怕還得等到2021年下半年甚至2022年。

對於台灣之星未來是否與台灣大或中華電洽談類似遠傳入股亞太電信的策略合作模式？賴弦五強調，一切都不排除，持開放態度。

台灣4G服務快速成長，但行動通訊營收從2015年至今持績衰退，2018年衰退12.5％、2019年衰退7.9％、2020年上半年衰退5.4％。今年雖有5G服務，但行動營收在2021年預期仍然是衰退局勢。

賴弦五說，5G至今尚未看到關鍵應用，但台灣已率先破了世界紀錄，那就是5G標金飆高至全球第一，5G釋照制度巳對整體電信產業造成很大壓力，若無節約成本、創造獲利的商業模式出現，面對高額標金、持績衰退的營收及低ARPU貢獻，產業經營會十分困難。所以遠傳及亞太電信整合，為的是分攤成本，因為標金及建設成本確實非常高。

中華電信總經理郭水義說，4G頻譜經過三次競標，中華電信共繳出600億元標金，5G第一次就繳出484億元，中華電信原本手中還有800億元現金，現在要舉債300億元，雖有舉債，但中華電信一定會先把3.5GHz網路建設到位，加上政府目前祭出加速網路建設補助機制，5G未來透過數位轉型扭轉，有機扭轉電信產業衰退局勢，創造成長契機。

台灣大總經理林之晨認為，台灣電信整體營收跌破三千億元，是政府應該正視的議題。

遠傳總經理井琪表示，各家電信公司都花了大錢標5G頻譜，後續還有5G網路建設要考慮， 政府在補助業者建設5G網路上面，建議應該加速加碼。