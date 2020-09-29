昔晶圓雙雄發威！ 聯電股價創16年新高

外傳美國政府將制裁中芯國際，晶圓代工廠聯電可望受惠轉單，繼昨（28）日漲停後，今（29）日股價持續走強，早盤最高漲逾6%，站上29.3元，改寫16年來股價新高，在買盤搶進下，成交張數更爆巨量達到50萬張，較昨日大增逾2成，盤中漲幅雖收斂，仍維持在1%上下。

聯電與台積電過去號稱「晶圓雙雄」，30多年前，聯電的股價曾漲到188元，台積電上市後兩家的獲利表現與股價始終在伯仲之間，堪稱當時科技佳話。

中芯國際目前主要提供0.35微米至14奈米晶圓代工產能，以8 吋及12吋成熟製程為主，在全球純晶圓代工市場中排名第四，僅次台積電、格芯及聯電。

從中芯國際製程技術來看，業界普遍看法是，如果中芯國際確定遭美政府制裁，聯電、台積電及世界先進的成熟製程，將可望受惠轉單效應。

市場也傳出，原先向中芯國際投片生產網通及電源管理IC的高通、博通等，近期積極與聯電、台積電及世界先進等台廠接洽，並傳出包括聯電、世界先進，均可望調漲代工價格。

（中時新聞網 葉明芳）

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