電信界結盟潮！台灣之星走向備受矚目

遠傳與亞太電信結盟後，台灣之星動態受到矚目，是否會與台灣大，甚至中華電結盟，總經理賴弦五直言：「什麼事都有可能」，而驅動小業者結盟的最大關鍵就是「快活不下去」。

台灣通訊學會今天上午舉辦「5G x 數位轉型高峰論壇」，邀請五大電信總經理共同出席與談，剖析5G時代下的數位轉型之路，這也是遠傳、亞太電宣布結盟以來，5大電信總經理首次同台。

遠傳與亞太電信結盟後，市場認為台灣之星是一顆活棋，各界都相當關注動態，是否會與台灣大、甚至中華電合作，賴弦五直言：「什麼事都有可能」。他比喻，台灣大和亞太電信「談戀愛多年」，亞太電最後「結婚」時，對象卻是遠傳，因此他對於各種可能都抱持開放態度。

他認為，驅動小業者結盟的最大關鍵就是「快活不下去」，小業者找了結盟對象，對其他競爭業者來說將成為威脅，他暗示說「台灣大與台灣之星行動營收加總，其實超越電信龍頭中華電」，因此「台灣之星好好活著，對大家來說很重要」。

賴弦五並點出，5G升級潮還沒有引爆的最大關鍵是「4G還是太好、太便宜」，認為大業者在佣金、手機補貼方面應該要轉移更多資源到5G，否則就陷入不斷投資，卻又無法拉抬每戶平均貢獻金額（ARPU）的惡性循環，業者無法停止殺價競爭，即使用戶成長，也無助於行動營收的成長。

面對產業競合，中華電信總經理郭水義呼籲5家電信共組智慧解決方案的國家隊、打國際盃。

他說，會有這個概念是來自「捷安特的A team」，台灣在發展自行車產業時，許多關鍵零組件都握在日本手上，現在能成為行銷全世界高檔腳踏車的王國，就靠著捷安特、美利達等原先都是競爭同業的夥伴，大家摒除競爭、共組團隊一起努力；他認為，5G是一個很好的時間點，盼台灣電信業者結合軟硬體、發展垂直場域等實力，共搶海外商機 。

此外，台灣大哥大總經理林之晨今天在論壇中，更以「憂國憂民的林先生」身分對政府官員發問，表示數位領土事關主流價值，政府別讓虛擬領土一直縮小，數位發展部應該要著手研擬如何發展數位領土，讓台灣能決定國人活在怎樣的意識裡，這是台灣未來10、20年要思考問題。

林之晨舉例，現在人活在數位領土時代，臉書演算法儼然代表主流價值觀，國民看到訊息都受到演算法左右，這也是為何中國抖音被趕出美國原因，就是因為政府不希望演算法控制民眾思維。

國家通訊傳播委員會委員孫雅麗回應，強調數位領土不要侷限在內容，晶圓晶片硬體也相當重要，台灣是小國，難以抵擋美國臉書、Google，歐盟27個會員國等強勢內容，但會從不同層面努力，不只要政府主導，還要產業、國民也要一起努力。

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