反制美追殺！ NVIDIA併購ARM恐遭北京欄轎

繪圖晶片(GPU)大廠NVIDIA將以400億美元(約1.1兆元新台幣)收購日本軟銀集團手上的矽智財大廠安謀(ARM)股權，震撼半導體業界，然而，隨著英國政府可能加強審查該併購案，為護該國利益，面對不斷激化陸美關係，大陸工程院院士倪光南表示，該併購案將對大陸產業產生負面影響，預料大陸商務部可能會否決該併購案。

綜合陸媒報導，倪光南27日參加第4屆信息安全產業發展論壇，提到當今有2大架構，分別為英特爾、ARM，並指稱ARM先前為英國企業，之後遭日本企業收購，最新則是被美國企業併購。

倪光南表示，若讓NVIDIA成功併購ARM，這樣一來全球2大處理器架構都落在美國手上，他相信大陸商務部為了避免遭美國政府利用法令限制美企出貨半導體產品與服務，制肘大陸科技產業發展，最終會否決這項收購案。NVIDIA併購ARM案，預計要花費約18個月的時間，除了美國政府，還得經過歐盟、英國以及北京當局的金融監管機關審核過才算完成，中間仍有相當多的變數存在。

倪光南提到，這起併購案發生的同時，川普政府先後打擊華為、中芯國際，讓北京當局看到所有半導體技術都在美國人手上的風險，若併購案完成後，今後也不能保證ARM能順利供貨陸廠，因此大陸半導體自主化一定要加快進程，做到可以自主化，否則將永遠受制於人。

（中時新聞網 呂承哲）

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