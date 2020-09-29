「美中相爭 聯電得利」 股價創逾16年高點

美國制裁中芯國際效應持續，聯電和華邦電今天早盤股價走堅，聯電來到29.3元，上漲6.54%，創2004年5月上旬以來波段高點。

不到9時30分，聯電成交量已超過25.6萬張，外資法人28日買超聯電4.42萬張，三大法人買超超過6萬張。

華邦電一度上漲到13.85元，漲幅2.97%，成交量超過4.45萬張。

外電報導，美國政府文件顯示，美國已展開制裁中國晶片製造商中芯國際，各企業供貨給中芯須先獲得許可。法人表示，聯電和華邦電等可望受惠轉單效益。

從客戶端來看，法人指出，中芯國際在中國的客戶包括華為海思、兆易創新、紫光展銳、韋爾股份旗下北京豪威等，國外客戶包括博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等，去年前5大客戶營收占比約43%到44%。

其中兆易創新的NOR型快閃記憶體部分在中芯投片，市場預期NOR型快閃記憶體供不應求，台灣旺宏和華邦電可望受惠；韋爾股份和北京豪威，以及格科微電子的部分CMOS影像感測器（CIS）在中芯投片生產；高通和博通的部分電源管理晶片和射頻晶片在中芯投產，聯電可望受惠電源管理晶片轉單效應。

中芯國際是中國第一家進入14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）技術量產的積體電路晶圓代工企業，也擁有24奈米NAND型快閃記憶體、40奈米影像感測器等製造技術，量產包括邏輯電路、電源和類比晶片、高壓驅動、嵌入式非揮發性記憶體、非揮發性記憶體、混合訊號和射頻、影像感測器等。

法人指出，目前中芯國際有4座12吋晶圓廠，北京和上海各2座；3座8吋晶圓廠，上海、天津、深圳各1座；還有1座位於江蘇江陰的300mm凸塊加工廠。

從製程來看，90奈米以上和以下製程業績占比各約一半，今年第1季0.15微米和0.18微米占比約33%到34%，55奈米和65奈米占比約32%到33%；14奈米占比僅1%，28奈米占比僅約6.5%。

展望全球晶圓代工市場，根據TrendForce預估，今年第3季台積電在全球晶圓代工市占率估約53.9%，穩居首位，中芯國際占比估約4.5%，位居第5。

觀察中國本土IC製造趨勢，工研院產業科技國際策略發展所指出，中國本土主要IC製造營收來自中芯國際、上海華力微電子，記憶體主要來自長鑫存儲和長江存儲。IC Insights預估到2024年，中國IC製造仍有50%來自海外，包括SK海力士、三星和台積電等。

展望今年營運，中芯國際先前預期今年業績可成長15%到19%，到今年底前每月將增加3萬片8吋晶圓產能及2萬片12吋晶圓產能。

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