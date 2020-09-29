大補貼！美2021擬砸1500億助Intel追擊台積

美國發動對中國貿易戰，智慧財產權和數據安全外，國家補貼與不公平競爭也是主要訴求，但他們也打算祭出補貼大招。參、眾議院超黨派兩院統一法案提出，2021財政年度給半導體公共支援250億美元預算，希望促成產業鏈回國，其中砸向研發的50億美元(約1467.3億台幣)要幫助先進製程落後的英特爾（Intel）等美企追上台積電。

ITIF(美國資訊技術與創新基金會)分析，全球半導體市場美國企業有近半、47%比例，韓國19%、日本10%、歐洲10%、台灣6%、大陸5%。不過美國有許多如輝達(NVIDIA)、高通(Qualcomm)等專注於積體電路設計的公司，製造階段外包給台積電等其他外國公司。據另項統計，美國在半導體製造產能約僅占全球12%，但大陸已達15%。

據台灣經濟研究院統計，北美掌握半導體市場60%訂單，這也是為何台積電今年決定赴美設廠投資。台積電董事長劉德音今年第1季法說也曾指出，美國缺乏半導體完整供應鏈。不過在美國掌握技術和政治優勢下，台積電已於5月宣布在美設5奈米晶圓廠，韓國三星也表示有在美擴廠計畫。

此次超黨派兩院統一法案，針對半導體工廠和研究設施，聯邦政府每件支付最多30億美元補貼，將建立150億美元左右規模；另請國防部提供50億美元開發資金給保密性更高的半導體製造。研發上的落後也被注意到，特別是英特爾在先進製程落後給台積電，因此也會投入50億美元左右。250億美元僅是聯邦政府補助，尚不包括地方政府支援的稅務優惠。

根據統計，過去5年大陸中央與地方政府合計向半導體產業補助約750億美元，美國國會此次提案一口氣就達到其1/3。主場市場決定論與自由主義至上的美國，之前幾乎不曾向特定產業投入鉅額補貼。

為避免給國際社會自己能做、別人不准做印象，並且減少各國反彈、降低違反WTO(世界貿易組織)規章風險，這次補貼將涵蓋台積電等海外企業在美生產的情況。草案另外也建議，可與日本、歐盟等同盟國共同成立多邊基金，用來開發下一代半導體。

（中時新聞網 王毓健）