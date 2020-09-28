台三大蘋果代工廠 傳前進印度共投資262億

路透社引述2名知情人士說法報導，美國蘋果公司3家台灣主要代工廠鴻海、緯創與和碩計劃參與印度政府製造獎勵方案，未來5年在印度合計投資近9億美元（約新台幣262億元）。

報導指出，印度政府新推出總額66億5000萬美元的「生產相關獎勵」（production-linked incentive, PLI）方案，企業未來5年銷售印度製智慧手機的水準與2019-2020年相較有任何成長，就將提供現金獎勵，目的為了協助印度轉型為出口產品製造中心。

因討論尚未公開而要求匿名的消息人士說，鴻海、緯創與和碩全都計劃參加這項獎勵方案而在印度進行投資。其中鴻海已申請投資約400億盧比（約新台幣157億元），緯創與和碩則分別已承諾將投資近130億盧比（約新台幣51億元）和120億盧比（約新台幣47億元）。

目前仍不清楚，3家台廠的投資是否全將用於提高蘋果（Apple Inc.）產品在印度產量。但消息人士和產業內線人士說，絕大部分投資主要將用於擴大蘋果iPhone手機在印度產能。

鴻海對路透社表示，基於公司政策，他們不對特定業務或對於替任何客戶的製造工作置評。

蘋果、緯創、和碩與規畫獎勵方案的印度電子與資訊科技部（Ministry of Electronics and Information Technology），也全都未回覆尋求置評的電郵。