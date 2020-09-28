微軟Ignite 2020大會 聚焦數位轉型下的企業

今年受到新冠肺炎疫情影響，各國許多企業在極短的時間內被迫加速或完成原本需花費數年的數位轉型。微軟也在疫期間看到許多企業因客戶需求與期待轉換而面臨困境，也看見許多企業透過導入創新科技，擘畫未來藍圖並建立專屬優勢。微軟也在今年的Ignite 2020大會上，分享微軟如何透過一系列產品，以全新的工具及服務，強化企業與人們的韌性。

在雲端服務客戶方面，微軟透過Dynamics 365，專注於協助企業數位化內部端對端的營運，在企業客服與供應鏈管理上推出了客戶滿意度關鍵的新功能。Azure Communications Service則讓開發者能運用與Microsoft Teams相同的安全平台，在各裝置與平台間提供企業級的安全通訊服務。

隨著企業的混合式部署不斷加速，微軟也就Azure混合雲伺服器、服務及諸如Azure Arc-enabled servers、Azure Arc-enabled data services和Azure Stack Edge等裝置之更新應用分享。同時在Azure AI服務方面，微軟也透過更新Azure Cognitive Services，增加新功能以簡化商業流程，保持企業韌性；在投入經濟復甦的同時也能發揮AI責任

另為協助企業打造沉浸式與創新體驗給客戶，微軟加入Azure Object Anchors以擴張Azure的混合實境服務版圖，讓開發者能自動偵測、排列與追蹤現實中的物體。微軟也將透過Analog Devices、SICK AG等合作夥伴，將領先業界的核心技術3D ToF（飛行時間）深度技術Azure Kinect正式商業化，近期就將有更多基於該技術開發的商用3D攝像機和相關解決方案問世。

此外，微軟推出預覽版的Azure Orbital，能讓客戶透過衛星和全球低延遲的光纖網路，並經由微軟布局全球的雲端服務快速分析擷取自外太空的數據。

微軟也分享了全新Microsoft 365功能、以提供企業與團隊打造具備韌性生產力的工具，同時為專業開發者更新了Power Platform及Azure的低程式碼、透過整合Azure APIM與GitHub，快速打造客製化的應用程式、指令與工作流程。針對一般開發者與企業使用者，微軟則推出Power Automate Desktop的預覽，提供另一個桌面自動化的選擇。

就企業在轉向混合工作模式之際、日益增加的資安威脅部分，微軟亦針對Azure及Microsoft 365在資安防護的全面更新，其中包含Microsoft Defender更新、完善的偵測與應對產品、升級的容器與IoT防護、因應法規日益增加的Compliance Manager、全新去中心化身分試驗，以及新連接器與 API等，即便在微軟之外的環境，也能全方位保護使用者在雲環境中的身分、應用及服務。

最後，針對目前正經歷加速轉型的醫療產業，微軟將於今年10月底，正式推出首個產業專用雲服務Microsoft Cloud for Healthcare，讓全球醫療客戶與夥伴提供更好的診療體驗、洞察與醫療服務。

其中的解決方案包括強化對遠距醫療工作流程的支援、簡化行政業務，並利用全新Microsoft Teams EHR 連接系統（預覽），讓臨床醫生能於Epic App Orchard上操作，同時直接透過電子健康紀錄（EHR）系統，在Teams提供虛擬看診或諮詢服務，進一步簡化用戶體驗、製圖與IT管理。微軟也預告，未來將有其它產品也將支援更多EHR系統解決方案。