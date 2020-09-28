遠傳5G全線覆蓋 台北市自駕巴士開放試乘

北市政府、台灣智慧駕駛、遠傳28日共同宣布，台北市信義路5G自駕巴士即日起開放線上預約試乘，這輛行駛路線全國最長的自駕巴士貫串台北市中正、大安、信義區，由遠傳全線覆蓋5G訊號，導入V2X應用、車內影像分析，打造安全、便捷、舒適的行車環境，提供民眾搶先體驗5G時代的劃時代大眾運輸工具。

今日開放夜間載客是「台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫」第三階段，由台灣智慧駕駛公司主導及研發車輛。前階段自5月至今已完成超過150班次、270公里的測試運行，5G自駕巴士路線自信義路一段至五段，行經中正紀念堂、大安森林公園、台北國際會議中心，來回雙向約13.7公里。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示：「遠傳2018年就成功加入5G汽車通訊技術聯盟（5GAA），更攜手上下游廠商，以車聯網為主軸成立遠傳5G先鋒隊，全力發展車聯網產業。在台北市政府指導之下，遠傳與台灣智慧駕駛合作，於信義路試驗運行的自駕巴士，隨著5G商轉，台北市首部5G自駕巴士今日也開放民眾免費試乘體驗，正式落實5G垂直場域應用。未來遠傳將持續投入車聯網研發，協助完善交通網絡，帶動台灣車聯網產業發展。」

曾詩淵指出：「自駕巴士須依賴精準的辨識技術，以確保行車舒適與交通安全，藉由5G網路低時延、大規模聯網的特性，V2X智慧路口能更快速精準提供車輛路口狀況，很榮幸能獲得台北市政府的支持，讓遠傳有機會與策略夥伴台灣智慧駕駛合力加速發展台灣自駕車技術，也期待未來更多產業共同投入自駕車研發，加速上路時程，提供智慧城市更安全便捷的交通環境。」

遠傳於信義自駕路線設置25個5G基站，預計透過C-V2X應用，可即時預警行人或車輛入侵車道、闖紅燈等危險行為，將訊號傳送至自駕巴士，讓車輛做出確保安全的行駛反應。

記者會現場，遠傳也安裝攝影機於自駕巴士車內，展示AI行為分析技術，可辨識乘客跌倒，即時回報行控中心並進行緊急處置。

即日起至2021年2月，民眾可免費預約試乘5G自駕巴士，運行時間為凌晨0時30分至2時30分，由信義路101公車站發車，沿途停靠信義東門路口、信義新生路口，終點站為信義光復路口。預計今年第四季開始將C-V2X與路側設備（RSU）的整合並串接至系統，以拓展自駕巴士的視野，提升整體行車安全。

開放民眾試乘體驗的自駕巴士，其中一輛在國慶連假後將配有遠傳VR頭戴式裝置，以及搭載friDay影音「明星多視角」服務的手機，可說是「遠傳5G專車」讓試乘民眾透過全線覆蓋的5G訊號，不但能體驗搭乘台北市首部5G自駕巴士的新奇與舒適便捷，也能在旅途上體驗5G帶來的沉浸式娛樂饗宴。

(中時 黃琮淵)