Chromebook熱潮 帶旺台系鏈

Chromebook銷售行情大好，帶旺台系供應鏈，除品牌廠宏碁、華碩，主要ODM廠廣達、仁寶繼8月筆電出貨創高後，9月、10月亦可望再拉出一波高峰，續站出貨高檔。



在Chromebook市場與惠普持續拉鋸的宏碁，下半年再端出Chromebook新機款，首度採用聯發科晶片新品目前也已出貨開賣。宏碁今年針對防疫概念，在新推出的Chromebook系列機款中，也納入了具抗刮耐磨、配製特殊抗菌功能的康寧大猩猩玻璃Corning Gorilla glass於觸控螢幕或觸控板，除防止產生異味、污漬外，亦能阻絕細菌與病菌衍生。



看好下半年包括需求持續強勁的美國及歐洲教育市場，日本持續強勁的拉貨需求也帶動宏碁Chromebook持續供不應求，另在東南亞地區，包括菲律賓、印尼及印度等市場，宏碁也都積極爭取到政府或教育單位釋出的大型標案機會。



惟近期菲律賓、印尼因疫情再度升溫、仍有不同程度的封鎖國境政策，宏碁亦將持續關注市場變化，在整體筆電供貨產能吃緊下、調配各地出貨需求，力拚月月出貨成長。



華碩雖較晚切入Chromebook市場，不過仍透過在長效電池續航、窄邊框及輕薄機框，與納入時尚元素的外型設計等，力求眾多品牌產品線中突顯特色。加上今年華碩針對Chrome OS系列還將於第四季端出更多新機款，法人預期華碩下半年在輕薄、商用及電競筆電等產品出貨持續增長之際，Chromebook系列產品也將爭取到更多專案機會，推升其在Chromebook機款出貨年增率有兩位數以上幅度。



囊括全球Chromebook代工7成以上的廣達，第二季受惠品牌客戶拉貨力道猛，不僅出貨量攀高、亦推助毛利率向上。法人指出，Chromebook雖對品牌廠而言是較低利基的產品，不過在相對少去行銷及通路鋪貨費用下能有較健康的獲利率，對ODM廠而言更是有利拉抬毛利率的產品。



法人預期，廣達今年來自Chromebook代工業務將占筆電整體營收的1成上下，仁寶的Chromebook出貨量在筆電產品比重也拉升到15～20％，預期明年上半年占比將攀新高。