美展開制裁中芯國際 台半導體業迎轉單

美國已展開制裁中國最大晶片製造商中芯國際，各公司要供貨給中芯須先獲得許可，法人表示，台灣半導體業將迎來轉單效應，同時推動漲價浪潮。

美國政府文件顯示，美國已展開制裁中芯國際，各公司要供貨給中芯須先獲得許可。法人指出，美國此舉恐將切斷中芯國際取得美國重要的軟體和晶片製造設備之路，將壓制中芯在成熟及先進製程的發展，無疑將對中國半導體業造成進一步傷害。

針對美國展開對中芯國際的制裁，安聯投信表示，預期台灣晶圓代工廠將是中芯效應的受惠者，台積電、聯電及世界先進3家都將迎來轉單，龍頭廠台積電製程技術大幅領先，且營運主要靠先進製程技術，與中芯的重疊較低，所以相對受惠比較小；其它代工廠與中芯的重疊性較高，受惠相對較大。

其中8吋產能非常緊張，如果中芯產能受到影響，整個供需吃緊會加劇，讓代工價格漲價機會更大。

統一投顧表示，聯電和中芯國際的製程結構最相近，受惠轉單的想像空間最大，此外，聯電目前除了28奈米外，12吋成熟製程及8吋產能均呈滿載，對於產能已滿載的聯電而言，將更有調漲代工價錢的空間。

元富投顧表示，中芯遭到制裁，8吋吃緊的狀況將更為嚴峻，日前已傳出聯電8吋晶圓的代工價已漲價2成，對於利潤較低的驅動IC產品也恐怕將產生訂單排擠效應，甚至傳出頎邦的驅動IC封測價格得以調漲，終端聯詠的驅動IC也可以對終端漲價。預期中芯效應的受惠者，包括晶圓代工，以及受惠外溢效果的驅動IC族群上下游。

外資則認為，中芯在晶圓代工產業市占相當低，比較成熟的技術是在40奈米以上，占中芯營收約90%。中芯被美國制裁，主要可能影響周邊產品的晶片，例如影像或電源管理相關晶片。

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