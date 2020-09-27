輝達併安謀 補足布局最後塊拼圖

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布以400億美元價格併購處理器矽智財廠安謀（Arm），根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，資料中心業務對NVIDIA已是重中之重，其繪圖處理器及人工智慧（GPU/AI）應用方案處市場領先地位，NVIDIA若順利完成合併Arm，將有利其整合GPU、中央處理器（CPU）及高速網路互連技術，為其資料中心事業完成最後一塊拼圖，中長期而言，對其進一步擴展大型雲端資料中心、邊緣伺服器市場有正面助益。

不過，此購併案尚面臨兩大主要挑戰，一為得通過相關國家監管審查程序，尤其安謀原為中國大陸伺服器業者在日益嚴峻的中美關係下所尋求的解藥之一，唯恐安謀為NVIDIA購併後將成美商，此購併案可能受中國阻饒，或使客戶轉向如RISC-V等其他陣營。二為若順利完成購併，能否確實維持安謀既有中立授權經營模式，避免既有客戶流失，為NVIDIA後續將面臨的課題。

Arm在伺服器CPU市佔尚小，但已逐步於雲端資料中心、高效能運算（HPC）及邊緣運算等市場有所斬獲，其中以雲端資料中心及邊緣伺服器應用較具發展潛力，未來此購併案若成立，可整合NVIDIA在AI應用伺服器市場的領先優勢，強化其CPU銷售。

再者NVIDIA的GPU亦可結合安謀CPU技術基礎，二者可在前期開發階段針對處理器指令集架構、AI加速軟體函式庫等進行整合優化，發展更具競爭力的伺服器解決方案。

據調查，目前採用Arm伺服器晶片的客戶群部份，大型雲端業者中包括亞馬遜去年底將Arm架構Graviton 2處理器導入亞馬遜AWS EC2雲端運算，邁威爾（Marvell）9月推出專注於大型料中心的客製化Arm架構方案。在超級電腦部份，富士通開發的Fugaku（富岳）超級電腦採用自行設計Arm架構處理器A64FX並首次在Top 500中奪冠，慧與（HPE）已採用Arm架構處理器Cavium ThunderX2打造美國能源部超級電腦Astra。

在企業資料中心及邊緣伺服器部份，Ampere今年3月推出Arm架構80核心處理器Ampere Altra。華為自行開發的Arm架構鯤鵬920處理器採用在其泰山伺服器中，提供企業自建雲端資料中心應用。