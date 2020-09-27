SEMI高科技新創媒合會 鏈結高科技大廠

國際半導體產業協會（SEMI）與科技部旗下台灣科技新創基地（TTA）於台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）期間舉辦高科技新創媒合會，集結13家來自半導體材料、設備、設計及應用等領域的新創團隊發表技術，吸引近70位國內外高科技大廠高階主管及創投投資人到場交流互動。

為促成高科技企業和新創互補合作，SEMI在科技部指導下，舉辦「TTA x SEMI Startup Challenge」活動，期能發掘足以創造下一個世代成長動能的優質新創。本次活動經初審、複審兩階段遴選出13家優秀新創，包括提供Mini LED、Micro LED量產所需軟硬體解決方案的安堉創新，以及半導體材料檢測新創邑流微測和兆晟奈米，前者提供的AI流體檢測方案已導入半導體產業，後者奈米粒子監測系統可精準量測出小至3奈米的粒子。

此外，台大矽光子與有機太陽能電池實驗室技術延伸的台灣奈微光是全球第一家基於CMOS製程的感測IOC（Integrated Optical Circuit）設計公司，目前已開發出先進矽光醫療檢測與感測晶片。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體成熟企業太過強大，新創公司進入這個產業的門檻相當高且募資不易，因此純半導體新創的投資案件相對較少。不過，這類新創一旦出現，往往會對整個高科技產業帶來破壞性的創新動能。

曹世綸指出，新創事業進軍全球市場誠屬不易，若能順勢利用台灣半導體產業的優勢地位，開發可供半導體業者採用之產品、技術或垂直應用方案，就有機會站在巨人肩膀上前進世界。

為促成高科技企業和新創互補合作，SEMI今年開始成立高科技創新創業平台，定期聚集國內外高科技企業領導人、企業創投、傳統創投、新興科技及財顧專家等成員，彼此交流投資經驗、產業趨勢及外部創新工具等議題，並透過促成成熟企業與新創事業互補合作，協助新創鏈結產業，取得募資、商機及技術合作等機會。