PC、遊戲機出貨旺季 多家概念股受惠

伴隨著全球5G商轉、新世代智慧型手機、PC／NB、伺服器、新世代遊戲主機等電子元件應用板塊終端市場，自第三季開始，逐漸進入傳統營運、出貨旺季後，台灣「散熱元件／模組」電子次產業板塊、相關供應鏈廠中，散熱元件／模組營收比重占比高達50％（含）以上者，如建準（2421）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、泰碩（3338）、力致（3483）、聯德控股-KY（4912）、超眾（6230）、動力-KY（6591）等，預料將促使電子元件應用板塊終端市場日漸升溫，連帶拉高對散熱元件／模組需求量，市場商機加溫，相關個股股價漲升動能走強。

伺服器持續拉貨+5G商轉 散熱元件廠進入出貨旺季

台灣散熱元件／模組廠已全數公布8月份營收，由於持續受惠PC主機板、商用筆記型電腦、伺服器、顯示卡等銷售動能成功延續效益。雙鴻8月營收10.03億元，月減10.78％，年增率10.72％；奇鋐8月營收33.03億元，月增率1.21％，年增率9.58％；雙鴻、奇鋐單月營收，雙雙創下同期歷史新高。另外，奇鋐今年前8月營收總額256.57億元，年增率14.58％。

奇鋐目前最新營運狀況，為雲端服務營運商下單訂單已滿手，於前年底成功拿下美商A公司大單後，今年同樣大量出貨另外一家美系廠M公司，後續還有另外二家雲端營運廠商訂單，將會陸續於今年第四季、明年第一季順利入袋，明年即有望吃下全數八大雲端運營商訂單。多家大廠訂單連續灌注之下，順利推升奇鋐今年獲利走升，第二季EPS高達1.61元，優於去年同期0.65元水準，上半年累計EPS2.16元，同樣也大勝去年同期EPS1.16元。

展望後市營運前景，法人機構看好奇鋐上半年因受惠新冠肺炎疫情所衍生商機，筆電散熱風扇、散熱模組出貨暢旺，出貨動能有望延續至下半年度，加以下半年向來為傳統營運出貨旺季，預估營運可望成功維持高檔水準。

布局伺服器、車用散熱產品 建準營收業績成長動能加速

台灣網通設備、伺服器、車用散熱產品專業廠建準，近幾年來積極轉型，鎖定伺服器、5G基地台網通設備、家電、醫療、汽車、工控等領域深化有局。其中，網通設備、伺服器、車用等散熱產品板塊，都已獲得布局成效，順利帶動公司營收業績快速成長向上。

建準公布第二季稅後盈餘3.7億元，年增率達1.35倍，單季每股盈餘1.47元，累計上半年稅後盈餘為4.67億元，年增率達1.27倍，每股盈餘為1.86元。

為有效規避中美貿易戰所帶來衝擊，建準因而於菲律賓開始布局、建置新廠，今、明二年的總資本支出，預估將較以往金額增加50％～70％；新廠預定於2022年正式啟用，規畫第一期月產能800萬台，與現有1300萬台月產能水準相比之下，規模略小。未來將視公司接單狀況，循序漸進釋出新產能，因應市場拉貨需求。

建準已展開菲律賓新廠相關設廠布局，也已取得建廠用地，現階段處於廠房設計時點，新廠預定於2021年完成、通過客戶認證，2022年開始正式量產。由於廠房占地面積廣大，建準預計分期建設廠區，規劃第一期月產能為800萬台。建準指出，搶先建置好菲律賓廠，除了可以規避中美貿易戰所造成的關稅壁壘效應，新客戶、新訂單挹注效益，也是決定前往當地設廠的主要原因之一。其中，今年所新增美系筆電廠客戶，訂單明年就會到手。

針對近期市場NB新機種改用VC散熱板的熱議話題，建準也認為應會成為未來趨勢。畢竟，與熱管相較之下，VC的散熱效果更佳，以往因受限於VC搭載成本高，因此未能普及運用於NB市場。不過，隨著VC量產規模擴大下，目前三根熱管的報價，已經與VC相去不遠，也讓NB廠商改採VC作為散熱元件的可能性，大為增加。一旦預期成真，對於套裝模組搭配、散熱功能較佳的強力風扇而言，也可算是基本面利多。建準甚至進一步透露，目前已有客戶針對此類方案，進行評估或是導入之中，只是後市營收業績的發酵、貢獻時點，目前還無法充分掌控。

建準新客戶續增 拉高市占 今年優於去年 明年會更好

有關伺服器散熱應用產品線部分，建準也一直持續增加客戶、拉高市占率中。其中，中系大廠訂單已於今年順利出貨，另一家美系品牌廠新客戶，明年也有望加入客戶行列。另一方面，每次伺服器處理器平台的升規、升級後，即有望拉動風扇ASP（平均銷售單價）走揚近20％漲幅，成為伺服器散熱相關產品未來成長動能。

車用散熱相關部分，雖然全球主要新車銷售市場，今年來大多因新冠肺炎疫情影響而走弱，但即使汽車銷售台數增幅不大，為了增加汽車配備功能、提高產品市場競爭力，各家車廠都會為出廠新車，新增加多種資料處理、運算功能，連帶推升散熱元件需求大幅增加。建準指出，以「Level 2」半自動駕駛輔助技術而言，會使用的散熱風扇，數量僅有2顆，但一旦升級至「Level 4」時，散熱風扇的用量就會大幅倍增達8顆，預期將成為散熱市場未來成長契機。

由於受惠車用ADAS系統、伺服器、5G基地台網通設備、通訊模組等新產品出貨逐步放量效益，下半年營運表現因而獲得有力支撐。建準預估，今年第三季營收業績可望交出優於去年同期佳績，儘管受到新冠肺炎疫情干擾影響，但今年營收業績表現仍將優於去年，續創歷年新高紀錄。

散熱元件大廠雙鴻原先預期，因受今年度整體手機市場需求疲軟影響，第三季營運將僅與第二季水準持平。不過，因新冠肺炎疫情漸趨平穩下，韓系手機品牌廠客戶拉貨力道已開始回溫，加以5G 高速傳輸應用日盛，成功帶動散熱元件拉貨需求趨於強勁，且原有伺服器散熱應用需求推升效應，因此上調整體營運展望。

5G 高速傳輸與伺服器散熱搶手雙鴻上調今年營運展望

雙鴻旗下產品應用板塊個別營收占比為筆電占比36％，電競占34％比重，手機占比8％，伺服器占16％比重。雙鴻公告8月營收10.03億元，月減10.78％，年增率10.72％；前8月合併營收達73.57億元，年增率13.54％。以雙鴻七、八月合併營收總額21.28億元而言，與第二季營收29.9億元相比，僅餘8.62億元差距。市場傳聞，雙鴻9月營收可望維持10億元水準，連帶助攻第三季營收有望交出5％以上季增率佳績。

雙鴻指出，筆電、顯示卡、伺服器等需求，拉貨動能仍延續中；其中，有部分高階筆電更將導入出貨單價較高「熱板」，有助提高公司毛利率。整體而言，今年下半年營運並不看淡，全年營收年增率目標預估為15％，料將可持續創下歷史新高紀錄。

另一方面，雙鴻同樣受惠伺服器散熱應用需求帶動效益，尤其肺炎疫情所帶動宅經濟、雲端、電競等生活需求增加。雙鴻所往來的品牌廠客戶有AWS、Facebook、Google等，占整體出貨比重約達50％；其中， Facebook相關拉貨需求力道最強，看好全年伺服器相關營收可望年增達15％。

產能相關規劃、布局方面，雙鴻目前手機熱板稼動率約30％～40％比率。其中，原本預計熱板月產能將擴增達1000萬片，但因受客戶下單數量縮減影響，目前月產能已縮水至800萬片。熱管方面，則已自以往200萬支月產能規模，增加至500萬支水準。

雙鴻目前為韓系手機品牌廠主要零組件供應商之一，今年由於受新冠肺炎疫情衝擊、中美貿易戰持續未歇影響，連帶拖累手機市場需求因而疲軟，客戶下單散熱元件的訂單量也隨之減少，因而壓抑營運表現；不過，近期市場拉貨需求已明顯回溫，預估第三季營運可望優於第二季水準，第四季也將會有更好表現。

基地台、車電、手機產線成長 力致看好下半年營運前景

力致為搶下超薄型均溫板（TGP）散熱商機，積極布建中國四川省華鎣廠生產線，新產能預訂於今年第三季、第四季間開始量產供貨。展望下半年營運，力致執行副總經理鄭正成表示，旗下主要產品線除PC應用需求將優於第二季或是持平水準之外，基地台、車用電子等相關營收，也將有機會見到倍數成長榮景。手機應用產品線方面，亦將因新產能挹注效應，也有機會出現跳躍式成長，可望挹注下半年營運成長上升動能。

5G應用場景的高熱散熱需求，已為全球散熱市場帶來新一波商機。有別於市場上其他散熱廠商所推出風扇、熱管、VC元件，力致成功於既有散熱方案以外，新增加「超薄型均溫板（TGP）」的應用選擇。鄭正成指出，5G應用高熱散熱需求，石墨已無法滿足，必須進一步仰賴VC或TGP解決，與薄型熱導管、傳統石墨片、VC相較之下，TGP更為輕、薄，散熱效能也表現更佳，同樣重量比之下，可以傳導、散去更多熱能。未來，只要具輕、薄應用需求的產品，都將成為TGP市場潛在商機。

因為看好TGP後市應用前景，力致因而積極擴充產能規模；力致目前在中國共計擁有三座廠區，分別坐落於：江蘇蘇州、四川重慶、四川華鎣。其中，蘇州聚力電機主要生產均溫板（1KK）、車載風扇（1KK）、散熱模組（2KK）、熱導管（2.4KK）、軸流／離心風扇（4KK）；重慶力耀科技則以軸流風扇／離心風扇（3.5KK）為主；華鎣力泓電子除散熱模組（1KK）、熱導管（1.2KK）生產以外，TGP薄型均溫板（2KK）的生產線，也座落此廠區中。

鄭正成指出，TGP薄型均溫板生產線已於今年第二季建置完成，目前已進入測試階段，一切順利的話，可望於今年第三季或第四季成功量產出貨，預估今年營收占比將可達10％以上。

力致現有電腦、手機、網通、車載、基地台等五大產品線應用，鄭正成指出，網通已成為未來市場趨勢，營運持續向上已無庸置疑，至於今年第二季，因受惠疫情所衍生商機，拉貨動作較熱絡的電腦應用相關產品，市場需求下半年也未見到明顯下滑，後續出貨預料可望維持高檔水準，表現應與第二季相去不遠，甚至不排除有機會超越第二季成績。

另一方面，上半年營運、出貨表現較疲弱的車載、基地台，下半年拉貨需求則有望倍數成長；手機應用相關產品部份，因今年首度採用TGP薄型均溫板，去年掛零的營收業績，也有望於今年見到跳躍式成長。

市場看好下半年旺季效應 健策今年拚賺超過一個股本

台灣散熱模組／元件營收占比達近50％廠健策（3653），上半年獲利喜創歷年同期新高紀錄。儘管CPU市況第三季仍存有雜音，但市場依舊看好伴隨旺季到來效應加持下，健策第四季營運有望走出淡季谷底，恢復正常水準，下半年營運表現仍有機會優於上半年。

法人機構指出，健策先前趕在去年最後一天，正式宣布認購同業「金利」的私募股，成功搶下金利多達37.78％股權，一舉成為金利最大單一股東。因應政府規定，今年第一季起，健策即開始將金利的營收，納入其合併報表之中，也因此成為撐持健策今年營收得以順利走揚的原因之一。

因營收規模成功放大，且產品出貨組合轉佳之下，推升健策第二季單季毛利率重回先前的30％大關，以30.4％水準，超過第一季29.4％、去年同期的29.1％障礙。不過，由於營業成本增加，加以新台幣兌美元匯損所衍生的業外損失，第二季獲利因而無法順利贏過第一季水準，單季EPS2.11元，仍然小輸給第一季EPS2.14元，惟上半年累計EPS達4.25元，成功創下歷年同期新高紀錄。

法人指出，受惠雲端資料中心所衍生伺服器散熱需求助攻下，健策在手訂單能見度轉佳。伴隨下半年出貨旺季展開，健策應用於伺服器的CPU晶片扣件、晶片均熱片等主力產品，出貨轉趨暢旺，尤其AMD伺服器「EPYC處理器」出現重大突破，已向全球晶圓代工龍頭廠台積電，提出2021年進一步包下先進製程產能約20萬片數量需求，預料也將同時有利助攻健策後續營運。也為了因應大客戶的強勁拉貨需求，健策已規畫擴產計劃迎接大單到來。

展望下半年營運前景，由於多了金利營收的挹注加持效益，法人機構看好健策下半年營收，仍有望維持年增態勢不變。同時，於脫離第三季營運淡季羈絆後，第四季營收業績有望見到明顯回溫。

因受惠伺服器均熱片拉貨需求強勁，健策前七月累計營收成功突破40億元大關，與去年同期相較下，成長32.62％年增率。健策專攻「超微伺服器處理器」的相關應用，伴隨超微全球處理器市場市占率持續升高下，也連動帶旺公司的出貨成長表現，市場人士預估，健策今年上半年EPS達4.25元，已優於去年同期3.12元水準，獲利成長實績亮眼。同時，進入下半年傳統營運旺季後，公司營收業績有機會續創高峰表現，全年EPS有望賺超過一個股本。

主要產品線業績成長動能可期 市場看好超眾第三、四季表現

台灣「散熱模組／元件」營收占比達75％的超眾，今年開春後，營收業績儘管受到新冠肺炎疫情壓制，1、2月營收因此落入低檔區間。不過，時序邁入第二季之後，因受惠居家上班所帶動一波NB換機熱潮挹注效應，成功推升超眾第二季營收順利創歷史新高紀錄。展望下半年前景，對第三、四季目前仍偏正向看法不變，「趨勢還是呈成長軸線」。

超眾母公司日電產持續增加對超眾的持股部位，截至今年8月17日為止，持股比例已達62.71％比重，林志仁強調，日電產未來仍會持續增持超眾，不過，「增持沒有一定的目標和節奏」。

也因為看好公司未來營運成長動能，超眾將擴產動能全油門加速。就資本支出規模而言，今年上半年已達3.9億元，逼近去年全年四億多元水準，未來也將持續增加資本支出，以作好市場商機搶占準備動作。

既有產能部份，超眾除了原有中國昆山、重慶廠產能提升規模，已陸續到位之外，新投資越南廠建廠作業，目前仍持續進行中，預定今年底可完成廠房建置，明年上半年有望見到營收挹注效益。超眾副總經理林志仁表示，新一批投入的產能，後市將可提供公司未來3至10年營運持續成長動能。

第二季NB相關出貨占比激增 PC部分也有機會優於第二季

其中，昆山廠擴產的產品線主要以手機VC為主，主攻第二代手機散熱用熱板，重慶廠主要擴產項目則為：NB散熱模組、熱管、熱板，越南新廠則將切入較易入手的模組組裝領域，熱管、熱板方面，則交由公司旗下其他廠區供應出貨。

受惠新冠肺炎所帶動居家辦公潮，超眾第二季來自NB相關出貨營收占比，明顯大幅激增，達49％比重，明顯高於第一季時的37％。儘管上半年基期較高，但由於受惠下半年筆電傳統出貨旺季，加以返校市場商機、暑假拉貨需求皆不錯下，NB第三季營收占比雖不致於超越第二季水準，但預估仍將維持高檔水位。手機相關應用產品營收占比部份，至少可望回復與去年相當水平，表現應有機會優於第二季。網通產品相關部分，因超眾目前於基地台應用佈局方面，尚未有明顯進度，所以美國制裁華為的出貨管制禁令，對超眾可說是幾乎毫無影響，預估此部分下半年仍有望成長。伺服器相關應用產品營收占比部分，目前接單對象以品牌廠客戶為主，現階段客戶端看法偏正向預期。

另一方面，桌上型電腦相關部分，表現也有機會優於第二季水準好。超眾旗下除NB以外各分項產品線，營收業績有望溫和向上之下，預估各產品線營收占比第三季應會更為均勻分布。

新世代遊戲主機銷售戰開打 鴻準、健策有望迎來成長大潮

今年2020年家用次世代遊戲主機，新一代機種已先後問市，分別為微軟（Microsoft）新一代遊戲機「Xbox Series X」、Sony「PlayStation 5」。市場預期二者後續可望同步受惠「宅經濟」、「新世代主機熱銷」效應，銷售、出貨量大幅成長，如此一來，也將有機會同時帶動台股散熱模組／元件相關供應鏈廠，如鴻準（2354）、健策（3653）、超眾（6230）等，後市營運獲利、股價表現，甚至有望走出一波基本面利多加持漲勢。

微軟新一代遊戲主機Xbox Series X去年12月已正式亮相，並已確定開放預購，將積極搶攻今年年終購物季商機。由於微軟對手－Sony的新世代遊戲機PlayStation 5（PS5），也計劃搶食同時期遊戲主機市場商機；因此，今年下半年全球消費性電子市場旺季期間，預料將掀起一場全球新世代遊戲機銷售大戰。

微軟先前即以「Project Scarlett」為代號，稱呼新世代遊戲機Xbox Series X，同時表示此台新主機效能，將會是目前世代主機「Xbox One X」的四倍以上，Xbox Series X新品上市後銷售表現狀況，因而備受市場關注。微軟Xbox相關概念股有：和碩（4938）、鴻準（2354）、台達電（2308）等。

索尼（Sony）已於9月17日舉辦「PlayStation 5線上發表會」，預計於11月19日於全球市場正式發售，加入全球家用遊戲新機大戰行列；9月18日首度開放預購之後，不只台灣電商通路立即湧入大批玩家搶購下單，知名拍賣網站ebay甚至因此出現單機直購價高達70萬元的天價，引發市場人士大為驚嘆。

索尼PlayStation遊戲機系列機台，現階段已於全球累積為數眾多的忠實玩家。法人機構表示，隨著第五代新機的開放預購下，不僅等同宣告次世代主機已經來臨，更等於正式揭開今年全球家用遊戲主機市場重量級大戲序幕。

由於新世代遊戲主機的產品定價，普遍獲得市場玩家、消費者認同，由預購首日全球皆掀起搶購熱潮可以看出，整體銷售熱度優於原本預期機會大，也將有利台廠相關零組件供應鏈後續拉貨力道增強。

因索尼PS5運算效能強大、耗用電源瓦數大增，電源供應器設計、製造的難度也因此增加，零組件、元件的毛利率也同步走揚下，PS5電源供應器廠台達電、群電（6412）可望受惠，同時也有望進一步帶旺台灣散熱片供應廠健策。

Sony遊戲機熱銷概念股 光寶、台達電、群電等

電子裝置產品中，重要關鍵零組件之一的散熱模組，台廠超眾於四～五年前已成功打入任天堂遊戲主機供應鏈，目前持股超眾超過60％的日本電產（Nidec），其散熱風扇也已為PS供應鏈，超眾董事長永井淳一先前更曾表示，公司對遊戲機市場始終保持高度興趣。

市場人士推測，後續有機會於Nidec帶領下，將超眾一同帶入PS散熱模組零組件供應鏈。另外，鴻準也已確定開始出貨，後市可望同步受惠遊戲機市場熱銷大潮。索尼PlayStation相關概念股包含鴻海（2317）、光寶科（2301）、台達電、群電、健策等。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

（李彥緯）

文章來源：理財周刊

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