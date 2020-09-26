半導體人才頻遭陸挖角 平均月薪「比外不足」

一年一度的國際半導體展（SEMICON Taiwan 2020）本周三登場，搶在開展前一天，104人力銀行與SEMI國際半導體產業協會出版《半導體產業與人才白皮書》，根據這份白皮書，過去十年，台灣半導體產業薪資持續走升，2020年平均月薪來到5.2萬元，居全產業第二。

半導體產業是台灣關鍵產業，尤其，半導體人才近年頻頻遭中國挖角，這也讓產業相當關注搶才、留才、育才三大領域。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，為鞏固台灣半導體未來關鍵競爭力，SEMI多年來深耕人才議題，並於去年正式成立SEMI產業暨人才發展委員會，希望為半導體聚才、留才與育才努力。

104獵才資深副總晉麗明指出，最近5年，AI、5G、物聯網等新興領域為半導體帶來充分機會，許多大廠在台灣擴廠，2020年第一、二季半導體人力需求皆較去年同期增加，光是2020年9月這一個月，104人力銀行線上約有兩萬個工作機會來自半導體產業，人才缺口排名全產業第九，占徵才市場的3%。

半導體徵才數量雖非大宗，薪資排名卻是全產業第二，2020年平均月薪52,483元，僅次電腦及消費性電子製造業。

回望2010年，半導體產業平均月薪排名為全產業第四，2014年擠下投資理財業及金融業，排名升至產業第二，這十年來，平均月薪成長26%，薪資彈力高於全體產業平均的14%，也強於電腦及消費性電子製造業的21%、投資理財業的13%。

依產業鏈，半導體上游IP及IC設計屬於附加價值較高的「矽智財」，2020年平均月薪可達6.8萬元，高於中游5.6萬元、下游4.6萬元。最近5年，上游比下游的薪資差距已逐漸縮小，2016年最高曾到1.74倍，2020年略降到1.49倍。

半導體前五大職務，如工程研發/軟體設計、製程封測等，多需理工背景，但104資料庫發現，仍有0.1%～2.4%等少數來自「非理工科系」，尤其，愈往中下游、愈接近生產線製程和硬體設備，「非理工科系」包含法律系、企管系、財稅金融、英美語文、藝術設計等，愈容易切入。

在半導體五大職務之外，銷售、採購、客戶也是企業正常維運的重要環節，中下游擔任國外業務、下游擔任客服的半導體產業職人，各有20%來自英美語文科系，在中下游擔任採購者，也有17%來自企管系。

綜觀台灣半導體產業薪資水準，晉麗明分析，台灣半導體薪資「比外不足、比內有餘」，建議薪酬福利水平需達同產業鏈的排名前四分之一，有助人才留任。

文章來源：今周刊

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