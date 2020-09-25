資策會：華為禁令對台積電影響輕微

資策會MIC預期，華為在美國禁令生效前積極備貨，手機晶片庫存可因應到首季需求，5G基地台射頻晶片可因應明年全年需求。華為禁令對台積電影響輕微，長期台廠可恢復成長動能。

觀察美國升級對中國華為（Huawei）禁令，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師兼產品經理鄭凱安指出，在9月15日禁令生效之前，華為已經積極備貨，預估手機晶片庫存可因應到明年2021年首季的市場需求，5G基地台射頻晶片庫存可滿足到明年全年的市場需求量。

不過鄭凱安指出，美國若藉由半導體設備的出口管制，將會影響中國大陸半導體產業的發展，儘管中國大陸業者可利用本土或是日本設備商的方案替代部分製程設備，但仍會對中國大陸廠商發展先進製程造成巨大影響。

從台灣IC製造角度來看，鄭凱安表示，華為雖占台灣IC製造比例高，不過先進製程產能持續滿載，華為對台灣IC製造產業影響輕微，中長期來看，全球主要應用處理器（AP）設計大廠均仰賴台積電代工服務，即便消費市場洗牌，對台積電影響輕微。

他預估，美國若強化對華為出口管制範圍，對台灣半導體業者短期或有影響，長期看由於市場市占率的轉移，台灣廠商可望恢復成長動能。

從台積電客戶端來看，協助客戶超微（AMD）得以趁英特爾（Intel）先進製程進展不順時，瓜分市場。此外台積電已獲蘋果（Apple）、超微、輝達（NVIDIA）、高通與聯發科（MediaTek）等大廠青睞下單，掌握5G與高效能運算高成長商機。

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