分析》京東方出手 面板淘汰賽終告一段落

2019年起面板廠進入10.5代線量產高峰，面板價格崩跌超過三成，每逢面板廠陷入鉅額虧損，就會展開一波淘汰賽。京東方、華星光電透過併購，分別達到三成和二成的市占，在市場上具有絕對優勢。台灣面板雙虎守穩二成市占，二線廠惠科和鴻海集團旗下SIO則是依靠三星站穩腳步，中國面板產業近10年來的產能競賽終於告一段落。

近年來中國面板廠產能大量開出，觸角延伸到各項應用，迫使日本和韓國面板廠陸續退出LCD面板市場，去年松下關閉僅存的一座6代廠，三星顯示器和LGD也決定在今年底關閉韓國境內液晶電視面板生產線，三星就連蘇州的8.5代廠都出售、完全退出液晶面板市場。

不過令人意外的是，這一波面板淘汰賽當中，日韓面板廠幾乎全面退出，就連中國面板廠都進入整併，長期虧損的中電熊貓在今年新冠肺炎疫情爆發之後經營更加辛苦，因此早在年初就探詢求售。

在三星和中電熊貓出售過程中，京東方和華星光電之間角力不斷。京東方已經是全球最大面板廠，在產能上有絕對優勢，不過華星光電緊跟在後，而且背後有全球前五大電視品牌TCL作為後援，雙方各有擅場，因此競爭漸趨白熱化。華星光電憑藉著和三星之間長期合作關係，在蘇州8.5代廠收購案中先下一城，不到一個月的時間，京東方就宣布吃下中電熊貓兩座8.5代／8.6代廠，頗有互別苗頭的意味。

另外兩家二線面板廠去年風波不斷，惠科傳出財務危機、就連購料都有問題，而SIO廣州10.5代廠則是因為暫緩裝機，與設備商傳出糾紛。不過三星是全球最大的電視品牌，一年面板採購量高達4,500萬～5,000萬片，在三星顯示器宣布退出液晶面板市場之後，三星面板等於要全數仰賴外購，擔心被兩大廠掐住脖子，三星開始積極扶植二線面板廠，除了深化和面板雙虎的關係之外，今年開始向惠科採購面板，與夏普集團也破冰，包下SIO 10.5代廠一定的產能，也讓二線面板廠站穩腳步。

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