旗艦機分眾化 三星強打親民價S20 FE

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，前7月台灣手機市場受疫情衝擊，但三星在中階與入門的A系列、Note 10 Lite輕旗艦帶動下，三星在台銷售量與銷售額都比去年同期成長15％以上，高階的折疊機Fold 2，他也看好旗艦機分眾化、三星推出親民價格新品S20 FE後，將帶動台灣高階手機市場占比重新回到25％以上。

雖然COVID-19疫情對台灣零售市場的衝擊已經幾乎結束，不過台灣手機市場前7月銷售量仍比去年同期下滑8％，僅有銷售額持平，陳啟蒙表示，台灣三星產品線中，涵蓋中階與入門的A系列銷售佳，加上電信業者的推波助瀾，前7月三星在台灣的銷售量與銷售額都比去年同期成長15％以上，旗艦機S20系列銷售量在疫情緩解後快速增長之外，Note 20系列在台銷售也與去年持平。

另外，創下台灣史上最貴智慧型手機的三星折疊機Galaxy Fold 2，陳啟蒙也表示，需要預先全額付清11.2萬元貨款的Thom Browne在開放預購三天就已經售罄，一般版的Fold 2預購的銷量也已是上一代的三倍，9月25日上市後持續挑戰銷售量比前一代增加10倍的目標前進。

陳啟蒙表示，以前認為旗艦機的客群樣貌都差不多，可是旗艦機也需要分眾，很多年輕的消費者其實有意換購旗艦機，但是傳統的旗艦機對年輕人來說價格過高、或是功能太多用不著，三星因此推出S20 FE，結合S20最受用戶好評的功能，但以較為親民的價格推出，以吸引年輕消費者換購，他預期，S20 FE上市能夠明顯帶動台灣兩萬元以上價位帶市佔率約6～7個百分點，朝向市占率25％、甚至30％邁進。

三星總部在台灣時間23日晚間發表輕旗艦機種Galaxy S20 SE，保有與S20相同的高通驍龍處理器S865、前鏡頭解析度也有3,200萬畫素，不過螢幕解析度、三鏡頭主相機解析度、RAM、快充速度都比S20略為縮水，台灣24日宣布，S20 SE將在9月28日開放預購、10月7日上市，單機建議售價為23,990元。