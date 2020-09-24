台灣創新技術博覽會登場 AI＋機器人能量爆發

雖然新冠肺炎疫情影響全球經濟活動，但國內的新創技術開發依然持續開花結果。2020年「台灣創新技術博覽會-創新領航館」24日在世貿一館登場，其中新金寶集團展出的自主導航功能智慧運輸機器人，以及工研院「AI機器人自主學習工件取放技術」都相當受到矚目。

經濟部工業局今年以聚焦5＋2產業創新計畫的前瞻技術，共展出超過百件前瞻創新技術。今年的創新領航館匯集了五大局處部會的科技研發成果，找來工研院、資策會等17家法人單位，加上新金寶集團、台達電、長庚醫療、和成欣業等62家企業，以系統化的動態展示，呈現智慧製造、數位服務、智慧生活與科技防疫等關鍵技術。

在超自動主題區中，由經濟部技術處科技專案支持，工研院開發「AI機器人自主學習工件取放技術」，工研院指出，開發此技術在取物應用中，目前人工智慧技術要建立神經網路模型通常需要大量的標記資料或者有獎賞（有好壞之分）的嘗試錯誤，而這些標記資料的取得目前還是以人工進行標記為主。針對此瓶頸，該單位提出獨創的高效率自動擬真標記資料產生技術，可應用於不同情境機器手臂取物應用。透過此技術，使用者能夠輕鬆因應不同取物情境來產生所需之標記資料與訓練人工智慧模型，並可大幅減少轉移到實體手臂之所需調整與測試時間。

今年該主題區也同步展示去年頗受好評的「國防工業生態系」研發成果，如國防部研發的土製炸彈擊解裝置與排爆機器人，具有研製隨動控制手臂技術，可讓機器手臂追隨操控者的動作，精確移除爆裂物或直接以液體擊解裝置瞄準弱點進行摧毀。

此外，新金寶集團也帶來他們研發的自主導航功能的智慧運輸機器人，可以在防疫期間透過整合不同上層模組，如紫外線或噴霧等防疫套件，可立即導入成為消毒機器人。新金寶指出，整合型服務機器人造型輕巧卻能執行高達100公斤搬運任務，更通過歐盟EN60601醫療設備認證，可設定路徑讓機器人自己進行消毒液噴灑。如整合紫外線殺菌模組，採用通過CE、UL及CSA認證的UVC燈管，以自主移動的方式抵達特定場域，如手術室或病房進行滅菌，達到防疫零死角。