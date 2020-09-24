無懼高通5G殺價競爭 美系外資喊進聯發科

美系外資預期，5G需求將在未來數季加速發展，有望推升手機晶片廠聯發科營收及營業利益成長，且對手高通在低階市場殺價競爭，對5G晶片毛利率影響不大，因此維持聯發科加碼評等及目標價720元。

受到大盤重挫逾200點影響，聯發科股價今天下跌11元開出，早盤最低來到605元、跌幅約1.94%。

美系外資發布研究報告指出，近期對供應鏈調查發現，聯發科已開始針對蘋果產品送樣輕薄型數據機，有機會在2022年發表的iPad首度採用，也可能導入2023年推出的iPhone，代表聯發科5G技術獲得業界肯定。

近期市場擔憂高通把低階5G系統單晶片拉低到17至18美元（約新台幣496元至525元），恐侵蝕聯發科毛利率，美系外資對此表示，若聯發科決定跟進高通、調降低階5G晶片價格，將導致聯發科低階5G晶片毛利率下滑到約35%，但聯發科產品組合均衡、在主流及中高階5G晶片實力提升，預期聯發科整體5G晶片毛利率仍可維持在40%左右。

美系外資認為，由於5G智慧型手機價格下滑，有利在中國及其他市場提高5G滲透率，未來3到4季5G需求將加速發展，看好聯發科今年第3季和第4季財報將優於市場預期，維持聯發科「加碼」投資評等和目標價720元。

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