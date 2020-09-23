網家跨境電商 搶進東南亞五國

看好東南亞市場發展，網家（8044）旗下PChomeSEA 23日宣布攜手東南亞五國在地領導電商平台，包括網家旗下自營的泰國PChomeThai、越南Tiki、新加坡Qoo10、印尼Blibli、馬來西亞Youbeli，結合合作夥伴的銷售通路、行銷資源，也提供完整代操服務，整合台灣集貨、寄貨、代理清關等國際物流服務，要帶領台灣商家一次搶進東南亞五國市場。

網家董事長詹宏志表示，台灣電商從商家、平台到消費者，都發展得較早、較好、較成熟，總交易金額甚至超過東協十國的總和，而東南亞近年快速崛起，可以預期未來十年，東南亞發展的空間會比台灣大更多。

此外，台灣是屬於小經濟體的發展模式，與中國、美國等大經濟體的發展方式不同，台灣電商的特色注重精緻、注意細節、提供效率以及更多的服務，一步一腳印完成每一階段的工作，此次PChomeSEA成立，是希望台灣品牌、廠商、產品，能成為網家的後盾，而網家將提供完整的跨境電商服務，帶著台灣商品與當地消費者打交道，幫助台灣中小企業商家一次進入東南亞五國市場。

PChomeSEA總經理蔡文雄表示，今年前8月PChomeThai的交易金額已成長十倍，往後看還有雙11、雙12等大檔期，成長性是可預見的。以數據來看，2019年東南亞有3.6億的網路使用者，網路覆蓋率近6成，每年新增智慧型手機用戶以超過千萬的速度激增，顯見東南亞網路經濟正處於高速增長的階段。

目前PChomeThai已經帶進上百萬件台灣商品進去，這次擴大東南亞版圖，會先將這些已經上架的上品盡快轉到其他四個國家。不過因為產品定位的因素，希望先以高品質、具代表性的產品打出知名度，所以強烈招募台灣精品、MIT標章等廠商趕快加入，暫時不開放個人賣家。

蔡文雄提到，此次PChomeSEA宣布的一站式跨境電商服務平台，物流會先在台灣集貨，再整批交到當地由當地領導電商平台配送，金流方面也不需準備外幣帳戶，都由台幣提領計算。雖然賣家透過這平台售出產品，會有5％手續費，但這當中已經包含了匯差、國際運費等，即使出現超出，費用也由網家吸收，一次將跨境電商的痛點完全解決。