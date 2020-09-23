ZenFone 7雙新機 拚安卓雙冠王

華碩重新定位手機事業鎖定高階市場後，今年新一代的電競手機ROG Phone 3及ZenFone 7系列新機，積極在台灣母市場衝刺。看好Zen粉將有一波升級換機潮買氣，華碩預計ZenFone 7／7 Pro雙機要在9月在台拿下坐二望一的市占，朝安卓高階5G手機的市占雙冠王目標前進。

ZenFone 7／7 Pro自8月下旬正式在台首發，並於9月起全面在各通路及電信運營商平台開賣後，銷售量能持續放大。華碩全球副總裁林宗樑表示，截至目前為止，ZenFone 7系列雙機已在台灣安卓高階旗艦手機（搭載高通S865以上行動處理器）市場中，取得銷量及銷售額位居第二大的成績。

他並指出，從去年的ZenFone 6到今年的ZenFone 7系列雙新機，華碩都未再砸大錢找代言人推廣，把行銷花在購機用戶上的作法，從去年啟動的全台巡迴「ZenFone翻轉．學堂」就能看出成效。

在透過與使用者第一線互動、針對華碩具專利的翻轉鏡頭使用經驗進行交流下，成功提升了用戶的黏著度，也帶來相當的口碑行銷效益，讓ZenFone 7系列在今年推出後，各通路平台詢問度居高不下，9月全面鋪貨上架後，買氣也優於內部預期。

林宗樑表示，上一代ZenFone 6從上市第一天到今年上半年完銷的最後一支，銷售單機價一天都沒降過，但仍在台灣累計達10萬台的銷量。ZenFone 7系列單機價雖已從上一代的1.5萬～2萬元以下，提升至2.199萬～2.799萬元，不過預期在產品效能、規格升級優化下，仍將推升ZenFone 7系列在台灣市場的總銷量要較上一代增長至少5成、衝出達15萬台以上的成績。