井琪：遠傳續擴大5G生態圈

遠傳電信總經理井琪23日表示，5G時代開啟了無限創新的可能，遠傳將持續精進「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）以及雲端技術，擴大5G生態圈，與策略夥伴共同探索5G新藍海。

受邀參加「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」，井琪於展會的大師論壇（Master Forum）發表演說，與現場海內外重量級產業意見領袖分享遠傳在遠距診療、智慧製造、AI欺詐識別等應用的實績。

井琪指出，全球已有82個電信業者推出5G，今年底預計會有超過100個5G網路商轉、2024年5G用戶將達19億，台灣已邁入5G時代，也讓產業看見了未來的機會。

井琪指出，消費者對行動上網的需求持續增加，但行動數據與語音需求皆下降，是電信產業面臨的挑戰。不過，遠傳在5G看到了機會，並已在智慧製造、遠距診療、AI欺詐識別耕耘有成，未來將與更多策略夥伴攜手合作。

井琪表示，遠傳已在台東縣打造全國第一個遠距診療服務，包括蘭嶼、綠島在內的台東縣11處衛生所遠距診療已正式開診，將衛生所與100公里外的醫學中心連結起來，服務範圍包括11個鄉鎮、2.6萬家庭，7萬人受惠，開診至今已完成900多次的遠距診療服務，以網路取代馬路，達成「醫療零偏鄉」的目標。

在智慧製造方面，遠傳、台達電子、台灣微軟攜手共同打造全國第一個5G智慧工廠，透過AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境科技三大應用，於生產線建立智慧物流調度系統、實踐遠端廠房管理等5G垂直場域，為智慧製造劃下一道新舊時代的分水嶺。

論壇上與井琪共同交流的產業領袖包括台積電董事長劉德音、鴻海科技副董事長李傑、意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery、美光全球執行副總裁Manish Bhatia、Lam Research總裁暨執行長Tim Archer，跨業跨界領袖間共同討論在機會風險並存的時代，如何透過AI及5G科技，引導未來無限創新的可能。