蘋果i12系列名稱曝光 跟你想的都不一樣

蘋果（Apple）在16日發表了Apple Watch Series 6、第4代iPad Air等新品之後，全球果粉都在引頸期盼，到底iPhone 12系列會在哪時候正式亮相！在發表之前，近日針對新機的名稱出現了跟過往不一致的說法，且爆料者之間開始出現一樣的看法，令人相當好奇。

針對新一代iPhone，天風國際分析師郭明錤很早就給出將會有4款的說法。對此，業界大多認為定位由低到高名稱應該是iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。不過日前《iPhoneSoft》網站透過配件商ESR方面了解到，新一代的iPhone，正式名稱跟過往傳聞不同，他們認為是「iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。」

這一點，也在稍早前另外一位爆料達人 @L0vetodream 也分享了一樣的資訊。為這一套說法增添了一點可信度。爆料出iPhone 12系列的最新名稱之後，引起不少網友熱烈討論。

（中時新聞網科技 黃慧雯）

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