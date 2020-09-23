搶手遊族商機 高通、聯發科短兵相接

高通最新宣布，推出7系列最新5G行動平台高通Snapdragon 750G 5G行動平台，瞄準手遊族群龐大、成長性佳。目前基於Snapdragon 7系列行動平台已宣布或開發中的設計已超過275款，其中包含140款5G設計，預計終端商用裝置將於今年底上市。

手機晶片大廠紛紛瞄準手遊商機成長空間大，聯發科在9月初也甫推出Helio G95晶片組，為Helio G系列最頂級款，主打的就是不僅可支援多鏡頭，更提供順暢的連網功能及AI超畫質顯示器。

高通表示，全新的Snapdragon 750G支援毫米波和6 GHz以下頻段、獨立(SA)和非獨立(NSA)模式、TDD、FDD和動態頻譜共享(DSS)，以及全球漫遊和全球多SIM卡。此一完整數據機到天線解決方案使Snapdragon 750G驅動的裝置擁有極高的上傳和下載速度，能夠支援數千兆位元的連網能力。Snapdragon 750G提供精選的高通Snapdragon Elite Gaming功能，以實現流暢的低延遲電競體驗與更豐富的娛樂品質。與Snapdragon 730G相比，配備高通Adreno619 GPU的Snapdragon 750G繪圖渲染效果增強達10%，讓玩家體驗強大且逼真的影像。此外，玩家可利用5G的優勢進行多人電競，或者通過即將推出的5G雲端電競平台將自己喜歡的遊戲直接串流至智慧型手機。

高通Snapdragon 750G配備最新的第五代高通人工智慧引擎，直觀的互動實現智慧型鏡頭與視訊、語音翻譯、先進的人工智慧影像處理，以及人工智慧增強電競體驗。與Snapdragon 730G相比，高通人工智慧引擎每秒可實現4.0兆次運算(TOPS)，提高效能多達20%。Snapdragon 750G配備高通Kryo570 CPU，與Snapdragon 730G相比，整體使用者體驗提升20%。

高通表示，基於Snapdragon 750G的商用裝置預計將於2020年底上市。

（時報資訊 王逸芯）

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