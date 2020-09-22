吳田玉：半導體迎三挑戰三對策

對於新冠肺炎疫情過去後對半導體產業的挑戰與機會，日月光投控營運長吳田玉22日指出，後疫情時代產業面臨三大趨勢挑戰，分別是保護主義、平行世界、遠端連結。而吳田玉也提出三個面臨挑戰的應對建議，包括了危機就是轉機、政府政策、人才培育等。



吳田玉表示，保護主義潛在挑戰是後疫情時代的地緣政治及局部性保護主義，為台灣代工產業增加變數。應變思維方面，台灣代工產業是全球化的典型獲利者，在分工分散、區域平等的大環境下，群策群力成為世界工廠及完整的產業鏈，才能面對保護主義的挑戰，而且要學習如何成為多元市場主導者，在共生價值循環與思維上作相對應的調整。



隨著美中貿易戰持續升溫，半導體產業面臨的挑戰更多，吳田玉表示，平行世界代表可能出現非單一系統及法規，如何落實生產及落實成本，配合法規的差異進行調整，都需靠穩健的產業實力及韌性。台灣整體實力及彈性占了很大優勢，多元化系統也是代工業的基本工，在未來的演變中應該更能發揮作用，如此一來就可左右逢源。



至於疫情帶動的遠距商機，也讓遠端連結成為趨勢及挑戰。吳田玉表示，遠端連結已是疫情下新常態生活中必要選項，但仍無法完全取代面對面溝通的溫度，台灣為亞太交通樞紐，是全球客戶頻繁拜訪之處，更是面對面模式的贏家，但新興的遠端連結模式可能帶來影響與潛在威脅。面臨遠距工作、視訊會議、雲端服務等數位轉型浪潮，除了善加發揮客戶關係，台灣努力提升語言溝通能力及情境掌控，可以整合現有優勢及發展數位應變能力。



吳田玉表示，了解後疫情時代的未來挑戰在哪裡之後，可由三個方向著手。一是危機就是轉機，因為所有人都面對同樣挑戰，台灣相對擁有產業上的制高點，應學習及展現智慧以把握機會。二是政府政策部份，面對競爭的現實，半導體實際需求和產業政策可能有落差，半導體走在全球競賽的前端，半導體突然變國安及國防必爭之地，在這個氛圍中政府政策應有相對應的調整。三是人才培育，半導體以人為本，總量明顯不足，新世代語言能力、軟體能力、遠端應對能力及情境掌控能力等都是培育重點。