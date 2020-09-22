台達電海英俊：併購是投資歐盟最快方式

台達電董事長海英俊22日表示，台達電在歐洲投資已有超過30年的經驗、歐洲佔台達電營收比重約為8％，他認為，併購是投資歐盟最快的方式，不過他也提醒，歐盟國家多、多樣性強將增加經營管理的複雜度、墊高做生意的成本。



海英俊昨在「投資歐盟論壇」分享歐洲投資經驗。他指出，台達電早在1987就在歐洲成立據點，在歐洲投資長達30多年。台達電第一個在歐洲進行的大型併購案就是2003年買下Ascom旗下的高階電源供應器子公司Energy System，奠定台達電在歐洲、印度、東南亞的布局基礎，2015年斥資170億元併購挪威通訊電源大廠Eltek，2016年再買下歐洲樓宇自動化業者Loytec。



海英俊表示，投資歐洲是看好歐盟的發展，歐盟約有4.5億人口，貨品、人員、資本可以自由流動，歐盟更佔有全球三分之一的GDP，目前來自歐洲的營收佔台達電比重僅有8％，代表台達電在歐洲長期發展的成長空間很大。



至於投資歐洲是要自己來還是透過併購比較好？海英俊認為，以台達電的經驗來說，投資歐洲最有效率的方式是透過併購，併購可以帶來大量了解歐洲當地法規、市場特性的人力，更能透過併購帶來外人難以打開的銷售通路與有用的人脈，大幅減少從零開始所需的時間。



海英俊舉台達電為例，2000年時台達電在歐洲只有3個銷售據點、一個工廠、一個研發中心與20名員工，透過併購案，20年後台達電在歐洲的銷售據點已經有45個，工廠3個、研發中心14個，員工人數亦達2,700名，現在台達電正在荷蘭興建新的研發中心，並計畫明年第一季在米蘭成立IA歐洲營運總部，台達電也與德國大學共同開發高階電動馬達，提供電動車客戶使用。



不過他也提醒，歐盟區國家很多，多樣性帶來跨國併購後的經營複雜度，而且在歐洲做生意成本很高，法規也與台灣大不同，另外，疫情導致許多公司經營不易、出現併購「撿便宜」機會，但他認為不能只因便宜就「先買再說」，必確保能帶來市場、技術及人才的價值。