LINE TAXI上線周年 多元營運最快Q4進台中

LINE TAXI上線滿一週年，6月通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核後，LINE TAXI指出，目前LINE TAXI Plus服務限定北北基桃地區，最快第4季將拓展服務至台中。

由LINE與新創團隊TaxiGo攜手打造的LINE TAXI自去年10月上線，LINE TAXI今天舉行上線一週年記者會，LINE TAXI執行長陳泰成指出，合作車輛數突破6500輛，較去年同期成長一倍，註冊用戶數超過100萬，搭乘人數年成長3倍。

LINE TAXI也於今天宣布推出3項新功能，第一項為「安全支援中心」，若乘客在行程中若遇到危急狀況時，可以快速通報。第2為「日日搭送禮」，推出乘車優惠方案，民眾還可將優惠轉贈給LINE好友，最後則是「封鎖司機」功能。

LINE 台灣董事總經理陳立人指出，今年受到疫情挑戰，不過，深刻感受網路平台影響力更勝以往。他說，LINE TAXI與LINE生態系整合為用戶帶來便利的數位生活，更促進計程車產業升級。LINE將持續支持有潛力的新創團隊，連結更多用戶與合作夥伴。

另一方面，LINE TAXI叫車平台已在6月通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核，正式啟動多元化計程車LINE TAXI Plus營運服務，成為首家取得多元化計程車免裝錶計費審核的叫車平台業者。

目前LINE TAXI Plus服務限定北北基桃地區，陳泰成指出，多元化計程車下一步要將業務拓展至台中，預計最快在今年第4季正式上路。

LINE TAXI Plus車資計算免裝錶，費率經主管機關審核通過，根據時間、里程、天氣型態發展出演算公式，陳泰成說，7月即吸引超過200名司機申請，營收最高者可以達到10萬元。

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