宏碁表現亮眼 8月再站美電競筆電之冠

宏碁（2353）繼上半年在美國筆電市場以高於業界均值的增幅大幅成長後，8月在美電競筆電市場再傳佳績，以24％的銷售市占率拿下第一。

根據通路市調機構NPD公布的最新市調資料，宏碁電競筆電8月在美奪得銷售之冠，銷量年增幅並高達47%。而在上半年的美國筆電市場，宏碁也以69％的銷售成長年增幅，大舉領先業界成長率36％的均值。

今年以來美國因疫情帶來的線上教學及遠距辦公政策，使得筆電市場需求大增，宏碁也趁勢積極出貨，專注在教育單位、企業及消費端使用者，從Chromebook、電競到輕薄型的筆電系列，以多元產品線、全方位滿足使用者需求，帶動宏碁上半年在美國筆電市場創下高成長佳績。

宏碁深耕玩家市場，在兼固產品效能及散熱技術之際，致力提供創新產品、注重使用者體驗，持續拉抬其筆電產品銷售順勢成長，同時也推助宏碁電競筆電在多國的銷量。

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