蘋果埋伏筆 i12系列發表會在這一天？

蘋果（Apple）在台灣時間9月16日舉辦的Time Flies發表會中，並未公開iPhone 12系列，讓此系列新品的登場時間可說是充滿懸念。但是有不少眼尖的媒體已經發現，蘋果似乎在發表會中悄悄埋下伏筆，預告了iPhone 12系列的登場時間。

蘋果16日的發表會中，發表了Apple Watch Series 6、Apple Watch SE 兩款智慧手錶，第8代iPad、第4代iPad Air等2款iPad新品，以及2個全新的服務Apple One、Apple Fitness+。在iPad 8的展示影片中，拿著第8代iPad與Apple Pencil在森林裡寫筆記的主角，寫下了「Due by Sep 30th」(9月30日到期)的字樣，並且透過iPadOS 14辨識手寫文字的功能直接將這個日期存在行事曆中，引發了後續的討論。

針對iPhone 12系列的發表日期，近期有不少爆料都押寶落在10月份。主因蘋果過去並沒有在一個月內舉辦2次發表會的歷史；而從11月3日美國即將舉行總統大選來推敲，不少媒體都認為，蘋果應該會選10月12日開始的這一週舉辦發表會。而以蘋果過往經常選擇週二、週三作為發表會時間點的慣例，10月13日、14日是最可能的候選日。

以蘋果需要提前給媒體有準備時間來看，在第8代iPad介紹影片中出現的9月30日，是下一場發表會的可能性微乎其微，而更可能是蘋果會宣布下一場發表會的時間點，或是在當天直接發出邀請函，確認iPhone 12系列登場的日子。

蘋果今年的新iPhone，對比往年有不少新亮點。首先，支援5G就是其一。這將讓新一代iPhone成本大增，但為了不調高售價，蘋果可能能不再贈送充電器以及有線耳機，並可進一步減少碳排放，減少電子垃圾。

第二、推出全新海軍藍款式，蘋果在最新的Apple Watch Series 6中推出藍色鋁合金錶款，著實亮眼，綜合先前眾多爆料，今年iPhone 12系列可能將以藍色為主打顏色。

第三，一口氣推出4支新機。蘋果自2017年的iPhone X開始推出5.8吋螢幕的iPhone，而在2018年的iPhone XS Max以及iPhone XR中則是推出6.5吋、6.1吋採用Face ID的款式，但這一些慣例都將在今年打破，預計iPhone 12最小螢幕是5.4吋，最大則放大到6.7吋款式，設計跟過往大大不同。

（中時新聞網科技 黃慧雯）

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