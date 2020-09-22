陸企競爭激烈！ 鴻準臉色鐵青被下修目標價

美系外資認為，鴻海集團旗下機殼廠鴻準受到iPhone出貨下滑及更多中國廠商加入競爭等影響，獲利恐持續衰退，將鴻準投資評等調降至中立，目標價下修到55元。

鴻準股價今天開低，早盤低點來到51.6元、跌幅約2.64%。

美系外資發布研究報告指出，金屬機殼貢獻鴻準獲利約90%，在中國對手加入後，金屬機殼業務仍將充滿競爭壓力。鴻準主要對手可成於8月宣布出售iPhone機殼廠給陸企藍思科技，預期藍思科技將在2021年成為iPhone鋁合金機殼主要供應商；中國代工廠立訊買下緯創iPhone組裝廠後，也可能積極投資金屬機殼來提高垂直整合能力。

美系外資觀察，鴻準自2016年以來獲利持續衰退，主要受到iPhone出貨下滑、競爭惡化及鴻海子公司工業富聯侵蝕市占等影響，反觀工業富聯在2017年到2019年獲利年增率約7%至10%。

為反映獲利動能趨緩、獲利率改善空間有限，美系外資將鴻準2021年、2022年每股盈餘預估值下修4%、3%至5.25元、5.19元，投資評等從「買進」降至「中立」，目標價由62元調降到55元，但看好鴻準自由現金流及淨現金充足將支撐股價表現，並預期今年第4季與明年iPhone出貨成長有助於鴻準提升營收動能及獲利能力。

延伸閱讀

微信禁令逼近！陸iPhone 12銷量恐重創

新iPhone出貨 恐僅6,300萬支

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!