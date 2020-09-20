張忠謀後唯一華裔 蘇姿丰獲SIA最高榮譽

處理器大廠美商超微（AMD）今年持續提升市占率，執行長蘇姿丰（Lisa Su）再獲殊榮，美國半導體產業協會（SIA）宣布2020年SIA最高榮譽的羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）大獎將頒發給蘇姿丰，以表彰其在技術或公共政策領域對半導體產業的傑出貢獻。另外，明年1月召開的美國消費性電子大展（CES）將由蘇姿丰再度登台擔任主題演說（keynote）嘉賓。

美國消費科技協會（CTA）宣布，超微總裁暨執行長蘇姿丰將於明年1月召開的CES 2021發表主題演講，闡述超微在研究、教育、工作、娛樂和遊戲領域的未來展望，包括全新高效能運算（HPC）和繪圖解決方案。為了因應新冠肺炎疫情，CES 2021將是有史以來首次完全以數位型態呈現主題演講，屆時全球各地的參與者都能透過網路即時觀看。

蘇姿丰表示，在現今最受歡迎的消費性產品與服務中，超微的技術扮演核心角色。隨著不斷突破效能極限，超微拓展了個人運算、遊戲、線上服務和體驗的可能性。很期待在CES 2021上和各界分享令人振奮的新技術發展，而這些進展將代表著未來生活、工作、學習和娛樂的新面貌。

美國SIA宣布將把2020年最高榮譽的羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）大獎頒發給蘇姿丰。包括台積電創辦人張忠謀、德儀執行長Rich Templeton、前應用材料董事長暨執行長Mike Splinter等都曾獲獎，而蘇姿丰將是繼張忠謀之後，第二位獲得SIA最高榮譽的華裔人士。

蘇姿丰擁有麻省理工學院電機博士學位，2012年加入超微，最初擔任超微資深副總裁暨全球事業部總經理，負責推動超微產品與解決方案的端對端業務執行。

蘇姿丰2014年接任超微營運長，負責全球營運並將團隊合成面向市場的單一組織，負責全方面產品策略及執行，在擔任營運長三個月後就被董事會拔擢擔任超微總裁暨執行長至今。