超微傳可供貨華為 供應鏈High

根據美國政府最新華為禁令，只要是採用到美國技術或軟體的晶片，9月14日之後都無法再出貨予華為，除非獲得美國許可，全球半導體廠都受到影響。不過根據外媒報導，處理器大廠美商超微（AMD）已獲得美國的供貨許可，可以繼續出貨予華為。法人預期包括台積電、日月光投控、祥碩、健策、茂達、嘉澤、金居等超微概念股下半年營運再添動能。

據外報報導，超微全球資深副總裁Forrest Norrod在德意志銀行的技術會議上表示，超微已取得可以繼續出貨予華為的許可，預計不會因為美國的華為禁令而對業務產生重大影響。

Forrest Norrod強調，超微會遵守美國法律並已採取適當措施，確保超微會管理好實體清單客戶的出貨情況。

外電指出，這是美國政府的華為禁令生效後，首家公開表示已獲得美國出貨許可的半導體廠。超微現在是華為桌上型電腦及筆記型電腦的中央處理器供應商之一。而包括英特爾、美光、賽靈思等先前曾獲得美國政府許可的美國半導體廠，已經向美國申請出貨予華為的許可，至於包括台積電、高通、聯發科、三星、SK海力士等業者也都已向美國商務部提交繼續出貨予華為的申請。

超微日前宣布將在10月8日發表研發代號為Vermeer的Zen 3架構Ryzen 4000系列桌機CPU，以及在10月28日發表RDNA 2架構Radeon RX 6000系列GPU。同時，超微會在年底推出研發代號為Milan的Zen 3架構第三代EPYC伺服器處理器，針對高階桌機（HEDT）設計的研發代號為Genesis Peak的Ryzen Threadripper 4000系列處理器將會在明年推出。

華為今年開始推出多款搭載超微處理器以及繪圖晶片的桌機或筆電，未來有機會在伺服器領域維持合作。而超微取得美國政府許可，能夠繼續出貨華為，也讓超微的合作夥伴同步受惠，包括承接晶圓代工訂單台積電，負責封測業務的日月光投控等下半年營運持續看旺。當然，隨著超微成功獲得出貨許可，其它業者也正積極爭取美國政府放行。