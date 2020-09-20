亞太電5G消費端服務 四大5G娛樂應用打頭陣

亞太電信5G服務預定最快11月開台，在遠傳電信入股亞太電信的背援下，亞太電宣布，5G消費端市場，主打AR擴增實境、5G影音串流、VR虛擬實境、及雲端遊戲四大5G娛樂應用，並藉此建構5G娛樂應用生態圈。

亞太電信在5G頻譜競標僅拿到28GHz頻段的頻譜，及未標下3.5GHz頻段任一頻譜情況下，原本業界預期亞太電5G服務未來只能聚焦發展企業用戶市場，但在亞太電重砸94.73億元、由亞太電取得遠傳3.5GHz頻段9分之2的網路容量使用權下，亞太電17日宣布5G消費端服務正式上膛。

首波5G消費端應用，將主打5G AR服務。亞太電信宣布攜手本土文創產業品牌大廠霹靂國際多媒體、及宇萌科技的AR擴增實境技術，共同推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，透過專屬APP掃描票卡圖像，擬真的3D戲偶將360度現身與霹靂迷同框互動，霹靂AR票卡夾可放置悠遊卡、公司識別證。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示，「5G時代、內容為王」，該八司未來將積極跨業整合內容商及平台商，扶植台灣原創，推動AR+ IP 智慧財產權商品化，及5G 4K多視角線上線下演唱會，另外，亞太電未來亦將攜手國際業者，引進更多元豐富內容，推升台灣5G娛樂產業新價值。

鄧美慧強調，近年AR應用興起，加上5G技術漸趨成熟，3D影像及擬真複雜的AR應用商機龐大，根據國際市調機構預測指出，2024年時，全球AR/VR市場產值將上看650億美元，5G世代將掀起另一波行動AR新浪潮。

除此，因應5G高畫質影音來臨，影音平台服務亞太電信Gt TV將全新改版，使用者介面、內容和支援裝置將全面升級，首場5G 4K多視角演唱會將於10月17日登場的「潮流新聲 無限可能」打頭陣。

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛表示，隨著科技進步，霹靂國際多媒體正致力推動數位轉型，這次與亞太電合作、結合5G導入新科技推出AR應用，讓人氣戲偶從野台或電視螢幕躍上真實世界，提供全球逾百萬霹靂布袋戲迷嶄新娛樂體驗。