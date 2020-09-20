電信三雄預購Apple Watch 搭門號最低0元

電信三雄陸績開放預購Apple Watch Series 6系列手錶，並祭出搭配門號最低0元購機優惠，推升6系列手錶傳出預購佳績，遠傳旗下friDay購物18日表示，預期正式開賣後，第一個月銷量將較去年同期成長超過3成。

中華電將從22日開始，全台指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣Apple Watch Series 6及Apple Watch SE，搭配指定資費，就有機會以0元購買兩個系列的Apple Watch手錶，同時針對購買iPhone全系列手機，申辦1199元(含)以上資費搭購Apple Watch Series 6或Apple Watch SE，最高折價2,000元，老客戶單購手錶折價500元。

台灣大18日宣布，全新Apple Watch系列手錶在myfone購物及momo購物網兩大電商通路開放預購，22日在實體、網路門市開賣，申辦5G資費999元以上，Apple Watch SE可0元購機，1399元以上資費，Apple Watch Series 6最低0元購機。

遠傳電信表示，Apple Watch新錶17日開放預購後，遠傳friDay購物的站上關鍵字搜尋量在預購首日就暴增近百倍之多，由於Apple Watch Series 6除了自第四代之後就有的跌倒偵測外，更擁有「血氧濃度」測量功能，可提供使用者更多深入的整體健康資訊，同時提升使用者整體健康資訊功能，可偵測使用者「跌倒且沒有恢復動作」的狀態，立即自動報警與通知緊急連絡人，今年因疫情及名人意外身故頻傳，讓Apple Watch Series 6意外成為話題性的智慧穿戴新品。

另外，電信三雄同步開放申辦Apple Watch「手錶專用門號」，中華電信最低月繳199元，並針對18歲以下學生與60歲以上樂齡族群提供149元月租優惠。台灣大主打最低月繳129元，透過行動網路支援Apple的「家人共享設定」功能，讓未持有iPhone的孩童與年長者，也能隨時透過Apple Watch與家人收發話或傳簡訊。