5G商轉元年 半導體前鋒撐起一片天

儘管全球於2020年籠罩於COVID-19(新冠肺炎)疫情影響、中美貿易戰危機之下，但在全球晶圓代工市場上，不只看到台積電(2330)令人驚艷的營運表現，就連二線廠商聯電(2303)、世界先進(5347)，也同樣交出生產線產能滿載、業績迭創新高亮眼佳績。

5G商轉元年加品牌轉單效應 電子新品潮帶旺晶圓代工業

據半導體廠商表示，台灣因新冠肺炎疫情控制相當得宜，加以台積電持續保有高階先進製程領先優勢，且進一步上調資本支出、大舉擴廠增加產能帶動之下，連帶使得龐大供應鏈得以雨露均霑、吃香喝辣。同時，聯發科等部分IC設計台廠業者，也持續受惠華為遭美國封殺、5G無線通訊新世代來臨所帶來的新單、轉單、急單效應。整體而言，台灣半導體產業今年上半年，於中美貿易戰、新冠肺炎疫情危機逐漸緩解後，下半年受惠國際大單接連湧入、台灣整體新接訂單金額連續傳出成長佳音下，半導體業上下游相關廠商後市營運成長可期。

事實上，市場原本普遍看衰台積電今年上半年的業績成長動能，大多認為華為訂單歸零，將帶給台積電營運衰退衝擊，且先進製程也將因疫情干擾因素而卡關，但台積電最終不僅成功繳出第二季獲利新高佳績，更進一步上調全球半導體產業(不含記憶體)、晶圓代工產業今年整體產值，同時亦調升今年資本支出至160億至170億美元，更上修今年全年營收20％年成長率營運目標。

最新八月營收出爐後，台積電更再創下單月歷史新高，七奈米、五奈米產能將一路滿載至今年底，且將逆勢拉升月產能水準，更接連砸下高達百億元資本支出，大舉擴充南科園區五奈米、三奈米生產據點規模；生龍活虎的精彩表現，完全出乎外界原先預估營運將大受華為禁令的衝擊而明顯衰退的意料之外，令市場驚豔不已。

台積電不僅超前布署五奈米、三奈米、二奈米製程的研發與量產，目前更可以說是再次被客戶追著要產能；旗下現有製程中，十二奈米以下的高階先進製程產能，交貨期已經拉長至五至六個月以上。

台積電高階製程交貨期拉長 聯電、世界八吋產能供不應求

於全球晶圓代工市場，營運向來較為平淡無奇，專攻成熟製程為主的二線廠－聯電、世界先進，近期也相當意外、令人驚豔。因受惠宅經濟熱潮的市場需求大爆發，全球晶圓代工八吋廠產能已供不應求，吃緊的情況，預估恐將延續至明(2021)年，且近期市場已傳出八吋晶圓代工醞釀即將漲價的熱市榮景。

其中，世界先進今年前八月營收總額為215.64億元，年增率15.86％，董事長方略預期，今年下半年，半導體產業市場景氣表現將可優於上半年。由於世界先進先前早就看準市場對八吋晶圓代工需求將「只增不減」，去年初，宣布買下GlobalFoundries(格芯)位於新加坡Tampines的八吋晶圓製造廠，因此成功大舉搶食此波八吋晶圓代工需求強勁所造就商機大餅。

全球晶圓代工業排名第四大廠「聯電」，今年前八月營收亦達1169.91億元，與去年同期相比之大幅成長，年增率達22.47％，第三季產能利用率仍有望維持滿載水位。

台積電、聯電、世界營收成長 半導體設備與材料供應鏈看俏

整體而言，台灣半導體產業鏈今年意外迎來客戶轉單、訂單規模大增喜訊。不僅台積電十二吋廠先進製程產能利用率滿載，八吋廠產能利用率也因客戶需求不斷增加，已達滿載水位；同時，晶圓代工市場二線廠世界先進、聯電，旗下八吋廠代工產能目前亦供不應求，儘管市場已傳出代工廠將調高晶圓代工價格10％～20％漲幅，但客戶現階段卻仍舊排隊爭搶產能中。

在台積電領軍、聯電、世界先進助攻之下，不僅半導體產業的IC製造次產業將迎來營運成長大潮，IC設計、IC封測二大半導體市場板塊，也將同步乘上上升氣流。同時，全球半導體相關設備、材料供應鏈廠商也將雨露均霑，例如由尼德蘭商艾司摩爾(ASML)所全球獨家供貨、每台價格高達1.2億美元的EUV(極紫外光)微影光刻(成像)設備，最大往來、供貨客戶為台積電，目前累積已採購多達三十台，貢獻其達千億元以上新台幣的巨量營收。

另一方面，台灣現有半導體設備材料供應鏈中，漢唐(2404)、盟立(2464)、弘塑(3131)、京鼎(3413)、辛耘(3583)、家登(3680)、聖暉(5536)、亞翔(6139)、萬潤(6187)、帆宣(6196)、日揚(6208)、迅得(6438)等業者，預料也將同時受惠台積電、聯電、世界先進等晶圓製造廠成長向上效益，先後成功接獲來自晶圓製造廠拉貨訂單，今年有望安度新冠肺炎疫情、中美貿易戰危機，明年則可望持續跟進台積電三奈米、二奈米製程，以及先進封裝製程不斷推進向前的腳步，營運表現穩健向上機會大。

全球5G手機明年可望倍增 相關半導體晶片業者後市靚

全球智慧型手機晶片大廠聯發科(2454)八月營收表現亮眼，大幅衝高達327.16億元新台幣，一舉創下單月營收新高紀錄。

由於受惠5G智慧型手機、遊戲機新機上市效益，聯發科八月營收首度突破三百億元大關，達327.16億元，月增率22.57％，較去年同期相較下，增加41.98％年增率。聯發科七月、八月營收合計達594.06億元，法人機構預期，聯發科第三季營運目標可望順利達標，總計可達825億至879億元，亦不排除有機會一舉超越目標值。

聯發科旗下5G智慧型手機處理器晶片產品線完整，包括天璣1000、800、700系列等，聯發科5G應用相關產品線布局，更擴及路由器、個人電腦領域。法人預期，5G晶片將成為聯發科未來營運成長最主要動力。

聯發科預估，全球5G智慧型手機市場，今年可望交出成長佳績；5G智慧型手機總出貨量約可達1.7億至2億支規模，明年有機會大幅成長超過一倍以上。

蘋果iPhone 12系列新機上市 將帶動全球5G手機升級大潮

另一方面，隨著台灣5G無線通訊系統商轉開台，市場消費者普遍對於可支援5G應用的蘋果(Apple) iPhone 12全系列新款手機熱切期待，台灣電信業者更認為蘋果iPhone今年度新機，將成為牽動市場4G升級5G需求變化的最關鍵影響重點。

儘管市場知名的天風國際證券分析師郭明錤先前於八月上旬發布有關美國封殺微信，對蘋果iPhone 12新機可能的銷貨影響報告中指出，美國政府封殺微信的動作，於蘋果現有硬體產品線中，將會因此對iPhone手機造成最重大影響。樂觀預估情境下，iPhone 出貨量將會因此縮減3％～6％，悲觀推估情境下，iPhone出貨量將因此減少達25％～30％。

但根據市場現有資訊，蘋果今年預定於秋季發表，將支援5G網路，可能不支援120Hz高刷新率的新一代 iPhone 12系列新款手機，蘋果日前曾經表示，預估今年的iPhone新機將會「晚個幾週後」出貨供應，法人機構預估今年iPhone 12系列新機全年總產量，將可達八千萬支左右。

疫情助長NB拉貨需求持續 教育應用板塊驅動下半年續揚

隨著全球新冠肺炎疫情持續擴散，WFH(居家工作)、遠距教學所隨之帶動的筆記型電腦(NB)市場拉貨需求，產業界、市場人士原本預期於今年第二季衝抵高峰後，可能出現「降溫」現象，但隨著疫情影響全球期程不斷拉長之下，NB市場拉貨需求，因此跟著延續至下半年度，並以教育市場標案為主要成長動力。其中，又以「chromebook」市場拉貨需求最為紅火，相關供應廠商、市場分析師相繼預估今年下半年全球NB主要品牌廠、ODM代工廠營運仍可獲得強力支撐。

同時，根據上游供應鏈廠商指出，包含處理器晶片大廠英特爾(Intel)、作業系統軟體巨擘微軟(Microsoft)原本皆認為，今年上半年全球NB衝上出貨高峰後，後續成長動能恐將「熄火」，因此轉而保守看待下半年NB市場需求。然而，二者目前相繼上修後市展望，咸認今年下半年NB市場拉貨需求，可望見到與上半年同樣強勁的紅火熱市。

上半年NB市場拉貨需求，主要包含遠距教學、WFH應用為主，下半年需求主要成長動能，將會落在教育市場。教育市場，又以「Chromebook」NB最受消費者青睞，主要因為Chromebook機種價格實惠，同時亦具備眾多Google自行開發、第三方平台工具，方便老師上課、學生受教時運用。市場研調機構預估，全球Chromebook今年出貨總量，可望上看達二千萬台，年增率17％。

根據供應鏈廠商指出，新冠肺炎二次疫情影響緣故，因此激活教育標案市場，需求十分強勁，包括美國、歐洲、日本等國的教育主管當局，為避免學校教育受疫情衝擊而中斷，且預判疫情仍無法於短時間內完全解除、結束，防護疫苗亦無法立即問世之下，已相繼追加購置預算，或將原先多年度預算計畫提前實施。例如日本「GIGA school」計畫，原本預定於2024年前，讓全國中小學生皆能擁有一台NB，但受新冠肺炎疫情影響，目前已決定將提前於今年底前達標。

宏碁(2353)董事長陳俊聖之前曾表示，隨著新冠肺炎疫情影響期間、範圍，仍舊持續具不確定性下，預料教育市場，下半年仍有NB拉貨需求可期。目前，包含chromebook在內NB供貨量，僅滿足全球學生約30％需求，其餘尚有70％左右需求尚未獲得滿足，未來仍需一段時間才能完全消化。

全球電競熱潮方興未艾 相關PC與NB拉貨需求火熱

今年以來，新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球，導致歐美各項大型傳統體育賽事如NBA、MLB、溫布頓網球賽等，甚至四年一遇的奧運大賽(東京奧運)等，皆因此一度停辦、延期舉行。同時，隨著「Ｚ世代」、「α世代」等網路原生世代逐漸成長，電子競技(E-Sports)將有望席捲全球賽事市場，預料產業規模後市將持續飆升。知名財經傳媒Forbes(富比士)看好四檔電競相關個股，預估今年、未來將持續受惠此一趨勢所引動市場龐大商機。

新冠肺炎疫情拖累全球經濟活動掉入停滯泥沼，全球各大體育賽事也因此被迫停賽，因而損失鉅額的廣告收入。兩相對比之下，電子競技(eSports)產業受新冠肺炎疫情影響的程度比較輕微，成為此波重大流行病毒疫情肆虐之下，全球少數可以維持正常運作、舉辦的大型聯盟賽事。

CNN Business先前於四月上旬時曾報導指出，全球大型電競公司如：電子競技聯盟(Electronic Sports League，ESL)、銳玩遊戲(Riot Games)、動視暴雪(Activision Blizzard)，近期相繼表示，後續仍將繼續進行今年年度賽事，但預計將取消現場觀眾觀戰方式，或是改為「線上競賽」方式讓電競選手熱烈對戰。

根據標普智匯(S&P Global Market Intelligence)發布市調報告指出，美國消費電子產品協會(Consumer Technology Association)統計數據顯示，去(2019)年全球電競市場規模首度突破十億美元大關，協會研究報告進一步發現，全美13至64歲人口中，電競玩家比重已高達70％占比。

隨著全球各大型電競賽事今年仍將如期舉辦，加以超微(AMD)、英偉達(Nvidia)今年下半年，亦將推出新世代CPU(AMD Zen 2架構Ryzen PRO系列)、GPU(Nvidia Amper架構RTX 30系列、AMD確定於今年底推出RDNA2架構Big Navi系列)上市，料將有助強力激活全球電競PC/NB市場，點火一波升級、換機消費熱潮之下，預料電競PC/NB相關產業上下游供應鏈台廠，後市營運將可望啟動新一波上升循環。

宅經濟潮居家遠端需求興起 連動伺服器出貨量成長

由於COVID-19(新冠肺炎)蔓延尚未止歇，帶動全球人類生活出現新常態，遠距工作、學習、娛樂、消費的日常生活型態比重大幅提升，間接帶動相關電子商務市場規模大幅成長。管理顧問公司麥肯錫(McKinsey)市調報告統計指出，美國電子商務今年第一季市場滲透率，自去年第四季的16％，上升至34％，市場原本預估約十年後，滲透率才會達到此一水準，卻意外於短短三個月內，即提前達標；其中，雲端資料中心所帶給消費者，於實體應用面的系統性關鍵架構支持功能，實屬功不可沒。

產業&市場研究機構Gartner預估，全球公有雲基礎建設即服務(IaaS)市場規模，今年成長幅度為13.4％，達504億美元，由此可知，超大規模資料中心(Hyperscale Data Center)設置數量正快速成長中。

所謂的「超大規模資料中心」所指的是，該場地至少可安裝五百個機櫃，面積大小至少須達一萬平方英尺，通常於該場地會至少有五千台伺服器與高速光纖網路連結。根據Synergy Research Group市場調查顯示，今年上半年全球超大規模資料中心數量已多達541座，與2015年年中相比，成長達二倍以上。

預估於雲端服務的持續發展背景下，全球超大規模資料中心建置數量將持續成長。未來5G商轉應用日漸普及後，介於雲端、裝置端之間，擔任輔助、鏈結角色的「邊緣運算(Edge Computing)」應用架構，預料將快速崛起，以及時因應AR/VR、自駕車、智慧城市等資料處理、傳輸應用所需。屆時，全球資料中心整體數量將迎來新一波成長高峰。

筆電與伺服器拉貨潮未歇 廣達與英業達後市成長性看好

因受惠來自美系廠客戶應用於雲端網路的伺服器拉貨需求明顯增溫(市場法人預估北美四大ISP伺服器需求量仍有10％～15％年增率，下半年優於上半年約3％～4％，明年展望預估年成長率有望高於15％)，持續挹注英業達出貨動能之下，英業達資料中心伺服器後市出貨增長力道，有機會見到二位數成長幅度。一來一往下，可望為英業達整體伺服器業務第三季營運表現，帶來助攻、支撐力道，守穩個位數季增幅度。

另一方面，台灣伺服器製造大廠「廣達(2382)」董事長林百里指出，今年公司的營運很像在洗三溫暖，年初時，全球受新冠肺炎疫情衝擊，不僅改變人類生活模式，也影響公司營運表現，但卻意外帶起一波「宅經濟」商機，大幅度刺激了筆電、伺服器市場拉貨需求成長，原本以為只會是暫時性熱絡市況，但從客戶端需求力道觀察，下半年度消費機種拉貨需求依然強勁，因而看好宅經濟可望長期性發展向上。對廣達而言，是一次推升營運持續向上成長的很好機會。

廣達董事長林百里進一步指出，今年下半年筆電、伺服器市場需求十分強勁，以往受季節性因素影響效應較為明顯，今年則頭一次見到訂單多過材料供應現象，整體零組件供應相當吃緊，如果下半年零組件供給能夠明顯緩解，營運成長增幅有機會優於原先預期。

微軟與索尼新世代遊戲主機上市 推升台積電先進製程產能滿載

另一方面，微軟(Microsoft)新款遊戲主機XBOX Series X、索尼(Sony) 新款遊戲主機PlayStation 5的核心處理器，都將採用由超微(AMD)所量身打造、全新架構的半客製化CPU(運算處理器)、GPU(繪圖處理器)晶片，交由台積電以「七奈米」製程量產，於下半年雙雙新機上市。

微軟剛於九月八日正式宣布，新世代遊戲主機數位版Xbox Series S外觀設計與價格，緊接著就於九日直接公開，無預警給予玩家們又一次驚喜，加碼宣布標準版主機「Xbox Series X」售價、雙版本新機發售日等市場玩家所熱切關注的重要訊息，而台灣此次預購、發售日，也因此確定將與全球市場同步。

索尼也已公布PlayStation 5遊戲機硬體的重要規格。其中，CPU核心採用超微Zen 2架構半客製化CPU，搭載八核心、運算時脈達3.5GHz運算處理器，GPU採用超微RDNA 2架構，搭載三六個運算單位、運算時脈達2.23GHz繪圖處理器，運算效能達10.28 TFLOPs，也同樣有支援光線追蹤(Ray Tracing)技術。

微軟(Microsoft)、索尼新世代遊戲主機，所內建、使用台積電高階先進七奈米製程代工量產的超微Zen 2架構運算處理器、RDNA 2架構繪圖處理器，預期後市二家大廠的新世代遊戲主機，一旦市場銷售暢旺、供不應求時，勢必也將因此增加對台積電七奈米製程的AMD處理器晶圓代工產能下訂單量，進一步為台積電高階先進製程挹注營運成長動能，同時也將進一步延長台積電七奈米製程的滿載期間，更加有利於台積電後續營運獲利亮眼表現。

由於台積電、聯電、世界先進晶圓代工產能，幾乎可以說是已供不應求下，等同已清楚顯示全球5G、智慧型手機、PC/NB、伺服器、新世代遊戲主機等終端電子元件應用板塊，後市出貨量成長可期。同時也等於清楚、預告，台灣半導體IC設計、IC製造、IC封裝測試，以及印刷電路板、IC載板、記憶體、被動元件、MOSFET、散熱元件、電源供應器等電子科技業次產業板塊，後續營運也將迎來新一波成長動能。

（李彥緯）

文章來源：理財周刊

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