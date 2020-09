Sony PS5擬11/19在台開賣 入手價格公佈

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited(SIET)17日正式宣布 PlayStation 5(PS5)將於2020年11月19日(四)在台上市。PS5數位版的建議零售價為 NT$12,980;而搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5建議零售價為NT$15,980。

SIET指出,兩款PS5型號均利用相同的客製化CPU和GPU來處理高達4K的高分辨率畫面,同時均配備同樣超高速的SSD及整合式I/O,可提供閃電般的加載速度。兩款PS5均透過DualSense無線控制器和3D音 效技術提供了更深刻的沉浸感,無論選擇哪一款PS5,玩家都將享受到同樣的革命性遊戲體驗。

預購活動將在以下所列之網路商店與實體零售店同步展開。搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的 PS5將於9月18日(五)中午12點率先開跑;PS5數位版則自9月21日(一)中午12點開放預購。

SIE在17日也發布了PS5即將推出的幾款新遊戲,令遊戲陣容更強大,其中包括:《Devil May Cry 5 Special Edition》 (Capcom)、《Final Fantasy XVI》 (Square Enix) 、《Five Nights at Freddy’s Security Breach》(Steel Wool Studios and ScottGames)、《Hogwarts Legacy》 (Warner Bros. Games)、A new 《God of War》 title (Santa Monica Studio)。

包括《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Call of Duty: Black Ops Cold War》和《Demon’s Souls》等即將登陸PS5的遊戲,標誌著PlayStation史上最佳的陣容,將帶來獨特且豐富的遊戲體驗。 SIE Worldwide Studios的PS5獨佔遊戲將以建議零售價US$49.99至US$69.99 (RRP)推出。

(中時新聞網科技 黃慧雯)