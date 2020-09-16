瑞銀上調全球半導體業年營收增長4.5％

瑞銀投資銀行研究部將2020年半導體行業收入預測從之前的4,060億美元（年減1.4％）上調至4,310億美元（年增4.5％），2021的收入預測基本不變，仍維持在4,720億美元（年增9.6％）。

剔除記憶體，瑞銀目前的2020年收入預測為3,160億美元（年增3.5％），之前的預測為2,840億美元（下跌7.2％），2021年收入預測為3,470億美元（年增9.5％），之前預測為3,230億美元。瑞銀指出，最大變幅來自於邏輯IC（不含CPU；最近特別上調了智慧手機行業預測）和模擬半導體。二者也與上周博通和Qorvo上調指引的情況相符。

瑞銀指出，2020年2季度觸底後，多個終端市場的回暖力度都在增大，包括智慧手機、消費電子、汽車和工業等領域。這令其上調行業收入預測。不過，通路庫存繼續增長，部分歸因於供應鏈不確定性，在一定程度上也有中美關係緊張的原因。因此，雖然有些週期性指標（特別是半導體收入年增長）仍好轉，但經過季節性增長後，也有可能進入盤整階段。

瑞銀指出，半導體股目前股價對應18.9倍的2021年預期本益比，盈利上漲成為進一步維繫股價表現更有必要的因素。

瑞銀指出，對於那些公佈了截止6／7月季末資料的公司，非記憶體半導體供應商的庫存天數平均為115.8天，較前期增加9.9天，較去年同期也增加8.2天。OEM庫存天數平均為66.6天，較前期下降2.1天，較去年同期增加5.9天。

此外，庫存較去年同期增長也開始再次超過收入增長，這是不樂見的基本面情況。

瑞銀指出，電源管理和顯示器驅動IC供給緊張態勢也較明顯，可能導致庫存進一步增長。瑞銀的自有模型對比了非記憶體半導體實際銷量和OEM消費量，結果表明，如果瑞銀的公司預測不變，2020年半導體（剔除記憶體）的出貨量將超出消費量10.6個百分點，這說明進入2021年庫存出現回檔的可能性很大。

瑞銀預計對於大多數子行業，庫存調整將在這個時間框架內加速，但類比IC（Analog）和DRAM是特例—二者可能已經度過了管道庫存增長的最糟時期。

半導體行業之內，瑞銀認為風險回報最佳的領域是以DRAM為中心的記憶體、模擬半導體、高端計算、以記憶體為中心的半導體生產設備。（旺報 葉文義）

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