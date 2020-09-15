台灣首款聯發科天璣800手機 OPPO搶頭香

OPPO 5G手機Reno4系列產品增添生力軍，推出全新OPPO Reno4 Z，搭載120Hz螢幕刷新率與一體化雙模5G晶片，處理器更是採用聯發科(2454)「天璣800」，是目前台灣市場中，率先使用「天璣800」的機款，OPPO Reno4 Z預計9月18日陸續開賣，售價12,990元，售價在目前的5G智慧機市場上可說是相當有競爭力。

OPPO Reno4 Z配備聯發科「天璣800」處理器，一體化雙模5G晶片可支援SA/NSA雙模5G網路，實驗室環境峰值下載速度高達2.3Gbps；結合更小尺寸的7nm先進製程工藝及四大高性能核心，啟動速度更快同時也改善多工處理性能。為了讓5G訊號穩定性更高，Reno4 Z運用了360度環繞天線2.0技術，能自動分辨使用者握持姿勢與天線空間分佈，還支援Ultra HD即時高畫質視訊通話功能，克服大部分使用場景中訊號不穩的困擾與滿足遠距通訊需求。續航方面上，Reno4 Z搭載4000mAh大電池與18W快速充電。

根據市調數據顯示，高達6成以上對手遊、追劇等有重度需求的娛樂族群更重視在5G時代下的網路速度與穩定性。OPPO Reno4 Z正面採用了螢幕佔比高達90.4%的6.5吋螢幕以及2.5D弧度機身，像素密度達400PPI，螢幕刷新率達120Hz更為同價位帶中最高，不管是看影片或玩遊戲，皆能帶來清晰流暢的旗艦級顯示效果。機身背面Reno4 Z結合了「旋鈕」式鏡頭設計，平整機身厚度僅8.1mm。

OPPO Reno4 Z提供墨秀黑、薰香白兩種顏色，單機建議售價為12,990元， 9月18日起，將於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台指定賣場陸續開賣。

（時報資訊 王逸芯）